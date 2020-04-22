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Деловая газета "Взгляд"

Названы конкуренты МиГ-35 в индийском тендере

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МиГ-35 — российский перспективный многофункциональный легкий истребитель поколения "4++"
МиГ-35 — российский перспективный многофункциональный легкий истребитель поколения "4++".
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Конкурентами МиГ-35 в закупке Индией истребителей являются все мировые лидеры в отрасли, заявил региональный директор корпорации «МиГ» (входит в ОАК, которая входит в Ростех) Антон Чернов.

"Мы не стоим на месте. Имеем хорошие шансы по участию в индийском тендере на закупку истребителей. Мы, безусловно, в нем принимаем участие, мы ответили на запрос на информацию, который был издан индийской стороной. Конкуренция очень плотная", – заявил Чернов, передает РИА "Новости".

По его словам, в тендере участвуют SAAB с самолетом Gripen E, Lockheed Martin с самолетом F-16 (F-21 для индийского рынка).

"Американцы выступают очень решительно, заявляют, что готовы полностью передать производственную линию. Есть и двухдвигательные самолеты", – пояснил Чернов.

Также в тендере заявлены Boeing с самолетом FA-18, Dassault с самолетом Rafal, и Eurofighter Typhoon.

У МиГа есть "хороший задел" и репутация, отметил гендиректор. По его словам, у Индии очень серьезные требования по локализации производства в стране.

"Данный тендер подразумевает наличие стратегического партнера на территории Индии, который будет интегратором работы на территории Индии", – сказал Чернов.

Отмечается, что МиГ-35 будет для Индии на 20% дешевле конкурентов. Тендер ВВС Индии предполагает закупку 110 самолетов такого класса.

В марте агентство Bloomberg написало, что Индонезия якобы под давлением США отказалась от планов по закупке у России 11 истребителей на сумму 1,1 млрд долларов. Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев заявил, что Индонезия официально не отказывалась от покупки у России Су-35.


Алексей Дегтярев

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Страны
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Индонезия
Россия
США
Продукция
EF-2000
F-16
Gripen NG
МиГ-35
Су-35
Компании
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Dassault
Lockheed-Martin
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МиГ РСК
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Шугаев Дмитрий
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