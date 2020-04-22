США проведут расследование причин появления коронавируса

Трамп объявил Китай источником всемирной заразы

Как сообщило агентство Bloomberg, президент США Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме объявил о том, что «проводится ряд расследований» о появлении коронавируса. «Происходит много странных вещей, но проводится и много расследований. И мы собираемся это выяснить», - заявил он журналистам.

16 апреля американский информационный телеканал Fox News сообщил, что вирус возник в одной из бактериологических лабораторий китайского города Ухань как результат попыток Пекина превзойти Вашингтон в наработках по генной инженерии. По данным канала, его распространение началось случайно, после того как заразился один из сотрудников. Трамп объявил журналистам, что правительство США пытается установить, соответствует ли эта информация действительности.

Глава Америки также усомнился в достоверности официальных данных властей Китая о числе умерших от коронавируса в этой стране. Он напомнил, что в пятницу, 17 апреля, власти КНР изменили статистику по количеству инфицированных и скончавшихся в Ухане во время эпидемии (согласно обновленным данным, число заболевших выросло на 325, до 50 333, а умерших — на 1290, до 3869).

По мнению Трампа, в КНР от вируса умерло больше людей, чем в Соединенных Штатах, которые в настоящий момент лидируют по числу летальных исходов в мире. «У нас не самое большое количество смертей в мире. Больше всего в мире - наверняка в Китае. Это огромная страна. Она пережила огромную проблему», - заявил президент.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в США подтверждено более 700 тыс. случаев заболевания COVID-19, умерли 36,9 тыс. человек. В Китае, как следует из данных национальной комиссии по здравоохранению, заразились 82,7 тыс. человек, 4,6 тыс. - умерли.

17 апреля американский информационный телеканал Fox News, со ссылкой на свои источники, сообщил, что власти США начали полномасштабное расследование в отношении того, стала ли лаборатория в Ухане источником распространения коронавируса. Сотрудники разведслужб собирают данные о лаборатории, а аналитики «восстанавливают картину произошедшего». Собеседники канала также высказали мнение о том, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), о приостановке финансирования которой Трамп объявил ранее на этой неделе, может быть причастна к сокрытию данных о появлении вируса.

Пекин все версии, связанные с искусственным происхождением коронавируса, опроверг и напомнил о заявлении ВОЗ о том, что свидетельств его создания в китайской лаборатории не существует. Как заявил председатель КРН Си Цзиньпин, политизация пандемии и навешивание ярлыков не способствуют международному сотрудничеству.

Вашингтон ни слова не говорит о своих биологических лабораториях и ведущихся в них исследованиях. Однако именно в адрес США звучат обвинения в создании биооружия и в том, что Америка может быть причастна к распространению пандемии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 17 апреля на своем последнем еженедельном брифинге для прессы заявила: «Обратили внимание на усиление американского биологического присутствия за рубежом. Мы бы хотели такого же внимания от Вашингтона, которое бы он сфокусировал на собственной ответственности на данном направлении. В том числе в бывших советских республиках, где под предлогом борьбы с биотерроризмом в рамках осуществляемой Минобороны США программы «Совместное снижение угрозы» организуются биолаборатории двойного назначения.

В частности, на территории Грузии в пригороде Тбилиси функционирует американо-грузинский Центр общественного здравоохранения имени Р. Лугара, мы о нем говорили очень много раз. Данный лабораторный комплекс официально включен в состав американской военной системы глобального контроля за распространением инфекционных заболеваний наряду с подобными структурами в ряде других стран. Более того, по имеющейся информации, там совсем недавно вновь побывали высокопоставленные представители Пентагона, предлагавшие грузинским властям расширить диапазон проводимых исследований.

Между тем, нельзя исключать, что в подобных референс-лабораториях американцами в третьих странах ведутся работы по созданию и модифицированию различных возбудителей опасных заболеваний, в том числе в военных целях. Мы, естественно, не можем игнорировать тот факт, что инфраструктура с опасным биологическим потенциалом формируется американцами в непосредственной близости от российских границ. Эту тему мы неоднократно поднимали в течение последних нескольких лет. Никакого возмущения Вашингтона собственными очень опасными действиями, которые могут привести к непредсказуемым последствиям, мы не слышали. А уже пора».

Российские власти неоднократно обращали внимание на появление в последнее время большого количества американских биологических лабораторий по всему миру. В самом начале прошлого года секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью «Российской газете» заявил, что в результате расширения транспортных связей, миграции населения разных стран, изменения климата в мире появляются новые инфекционные заболевания, увеличивается оборот инфекций от континента к континенту. Помимо эпидемиологических рисков нарастает проблема устойчивости к противомикробным препаратам. Внедрение новых технологий в сельском хозяйстве и промышленности также имеет свою обратную сторону. Человечество стало не только бороться с биологическими угрозами, но и создавать их.

Он отметил, что особую тревогу России вызывает развитие биотехнологий, которые могут иметь двойное назначение. Исследования американских биологов могут стать основой для разработки биологического оружия нового поколения в Америке и в некоторых других странах. Патрушев подчеркнул, что МО США уже давно и последовательно создает биологические лаборатории.

По словам главы СБ, к настоящему моменту США ввели в эксплуатацию более 200 биологических лабораторий по всему миру, в том числе в СНГ, на Украине, в Грузии, в Афганистане и в ряде других стран. Их деятельность «имеет мало общего с мирной наукой», подчеркнул Патрушев Наибольшее беспокойство как в Росси, так и в ряде других стран вызывают «факты проведения в них экспериментов над людьми». «В связи с этим все большую актуальность приобретает усиление глобального эпидемиологического надзора и научных исследований в сфере биологической безопасности», - констатировал секретарь Совбеза.

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»