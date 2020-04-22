«Риск или мастерство»: в Сети обсуждают полёты на сверхмалой высоте

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В Сети появились видео пролета на низкой высоте военно-транспортного самолета ВВС Украины Ил-76. Видео было выложено на канале YouTube.

Необходимо отметить, что вероятней всего случай, зафиксированный на видео, произошел еще в конце сентября 2015 года, ранее данный пролет Ил-76 был снят с других ракурсов. В пояснении к ролику говорится, что кадры были засняты на аэродроме Мелитополя во время тренировки Военно-воздушных сил Украины. Хотя может быть, что это два совершенно разных случая воздушного хулиганства, произошедших с разницей в 4 года.

Судя по видео, пролет Ил-76 на сверхмалой высоте никого не испугал, обслуживающий персонал в стороны не разбегается, все ждут, когда самолет пролетит над ними.

Этот же пролет Ил-76 над штурмовиками Су-25, но снятый с другого ракурса, слышна брань, выражающая восхищение мастерством пилотажа украинских пилотов...

Отметим, что случаи воздушного хулиганства в украинских ВВС не единичны, ранее в Сети появилось видео пролета на сверхнизкой высоте истребителя Су-27 ВВС Украины. Данный случай произошел на аэродроме под Миргородом.

Конечно же, не только украинские ВВС "грешат" подобными проделками. Например недавно в Сети появилось видео пролета на низкой высоте фронтового бомбардировщика Су-24. Судя по крикам в ролике, снято это было в Сирии, а самолет принадлежит либо российским ВКС, либо сирийским ВВС, пояснений к ролику нет.

В таких случаях общественность обычно делится на два лагеря. Одни считают, что это непозволительный риск, другие уверены, что это адекватная демонстрация мастерства лётчиков