В США предлагается сокращение числа авианосцев

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В американском издании The National Interest вышел материал, в котором рассказывается о планах Пентагона в отношении американского авианосного флота.

В статье сообщается о том, что планы отдельных представителей военного ведомства США предусматривают сокращение флота авианосцев на 2 единицы – до 9 авианесущих боевых кораблей. На сегодняшний день в составе американских ВМС - 11 авианосцев.

На средства, которые образуются в результате такой реформы, ВМС США планируют оснастить новейшими фрегатами и роботизированными корветами.

Такие планы Пентагона не могут быть воплощены без одобрения со стороны Конгресса США. Однако в ВМС намерены представить важные доводы в пользу того, что авианосный флот нуждается в реформировании. И это притом, что ранее глава Минобороны США Марк Эспер заявлял о необходимости для флота не менее 12 авианесущих кораблей.

NI приводит данные из отчёта Центра стратегических и бюджетных оценок США. В отчёте говорится о том, что роботизированные корветы и новейшие эсминцы смогли бы добавить эффективности американским ВМС в плане того, чтобы избежать ракетных ударов со стороны Китая. При этом отмечается, что для полностью беспилотных кораблей будут высоки риски оказаться трофеями противника. Учитывается вероятность использования против них средств радиоэлектронного подавления.

Из отчёта:

Флот может купить дополнительно 15 фрегатов в дополнение к тем 20 фрегатам, которые он уже законтрактовал.

Это предложение уже вызвало горячие дебаты. В ближайшие время ситуация с авианесущим флотом может быть обсуждена предметно - с докладом для Конгресса.