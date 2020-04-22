COVID-19 остановил боевую подготовку войск НАТО

На фоне стабильно высоких темпов роста числа заболевших и умерших от коронавируса граждан США и стран Европы, Североатлантический альянс вынужден отменять или снижать до минимума масштабы проведения большинства мероприятий боевой подготовки как на национальном, так и на международном уровнях.

Весенний период обучения войск всегда был одним из самых активных в НАТО. На апрель и май было запланировано около 25 учений на территории европейских стран. В настоящее время большинство из них отменено, а численность участников оставшихся мероприятий значительно сокращено.

Самыми масштабными маневрами должны были стать американские учения «Defender Europe – 2020», количество участников которых из-за эпидемии коронавируса было уменьшено более чем в пять раз.

Пандемия оказалась настолько критичной для руководства НАТО, что 15 апреля была проведена экстренная видеоконференция министров обороны стран – членов организации, в ходе которой одним из основных вопросов обсуждалась способность Альянса обеспечить свою безопасность в столь сложный период.

Уже на следующий день, 16 апреля, верховный главнокомандующий военными силами НАТО американский генерал Тод Уолтерс провел пресс-конференцию для журналистов по видеосвязи, в которой подробно пояснил общественности особенности текущей деятельности подчиненных ему войск.

В своем выступлении он сообщил, что в условиях пандемии Североатлантический союз сосредоточился на обеспечении проведения текущих миссий по сдерживанию потенциальных угроз – таких как охрана воздушного пространства стран Балтии, присутствие многонациональных батальонных боевых групп на восточном фланге НАТО и других. При этом основной угрозой в военной сфере определены «агрессивные намерения России».

Кроме того значительная часть войск во многих странах НАТО сейчас задействуется для обеспечения мероприятий по предотвращению распространения коронавируса. Только в Польше и Испании ежедневно около 10 тыс. военнослужащих принимают активное участие в доставке грузов в медицинские учреждения, усилении контроля границ, охране общественного порядка.

Соответственно, проведение учений в настоящее время в Альянсе определено как менее приоритетное направление деятельности.

Что касается учения «Defender Europe – 2020», то, по словам Уолтерса, численность его участников составляет около 6 тыс. человек, сосредоточенных в основном на Дравско-Поморском полигоне в Польше.

Относительно предстоящих в ближайшие месяцы маневров, генерал заявил, что их масштабы будут уменьшены до такого уровня, который может быть обеспечен в текущей ситуации. Некоторые мероприятия будут отменены. Например, ежегодное масштабное учение военно-морских сил в Балтийском море «BALTOPS», планируемое на июнь, будет значительно сокращено либо отменено. По словам Уолтерса, изменения в планы боевой подготовке вносятся практически ежедневно.

Становится очевидным, что самая мощная военно-политическая организация оказалась полностью не готовой к угрозам, связанным с быстрым распространения коронавируса, и в настоящее время все действия ее руководства напоминают работу «пожарной команды». В первую очередь это проявилось в недостаточном количестве и уровне подготовки формирований радиационной, химической и биологической защиты, особенно на фоне аналогичных действий российских подразделений.

В то же время для граждан Европы стало очевидным, что реальную угрозу их безопасности несут не какие-то мифические «агрессивные намерения России и Китая», а обычные болезни и связанные с их распространением экономические последствия. А первыми, кто мгновенно отозвался на их просьбы о помощи, оказались те же россияне и китайцы.

Не исключено, что после окончания пандемии западным политикам будет не очень легко объяснять своим избирателям необходимость дальнейшего существования НАТО и наращивания военных бюджетов.

Николай Крылов