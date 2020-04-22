Новый патрульный корабль "Павел Державин" передадут ВМФ до конца 2020 года

Достраивающийся на плаву на ООО "Судостроительный завод "Залив" (находящемся с конца 2014 года под управлением АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького") в Керчи третий патрульный корабль проекта 22160 "Павел Державин" (заводской номер 163), май 2019 года.

Москва. 21 апреля. ИНТЕРФАКС - Новый патрульный корабль "Павел Державин" прибыл в Новороссийск для прохождения испытаний, корабль должен пополнить состав флота до конца 2020 года, сообщили в пресс-службе ВМФ.

"Новейший патрульный корабль проекта 22160 "Павел Державин" прибыл в г. Новороссийск для прохождения испытаний", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после прохождения испытаний корабль передадут в состав ВМФ РФ. "Согласно контрактных сроков патрульный корабль "Павел Державин" будет передан в состав ВМФ России до конца 2020 года", - сообщает флот.

"Павел Державин" является третьим по счету кораблем проекта 22160, которые производят на Зеленодольском заводе им. Горького.