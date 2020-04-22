Войти
Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Коронавирус, выборы и военные игры польской военно-политической элиты

220
0
0
Президент Польши Анджей Дуда во время церемонии на базе в Редзиково, Польша
Президент Польши Анджей Дуда во время церемонии на базе в Редзиково, Польша.
Источник изображения: © AP Photo, Michal Fludra

В ближайшие несколько недель Варшава намерена организовать военную игру, в которой примет участие практически все высшее военно-политическое руководство страны. Это будет один из этапов учений «Kraj» и пройдет он до президентских выборов в Польше, намеченных на 10 мая.

По словам начальника Бюро национальной безопасности страны П.Солоха, президент хочет, чтобы военно-политическая игра состоялись как можно скорее и в ее сценарии необходимо максимально учесть нынешние реалии. Для этого Бюро национальной безопасности совместно с канцелярией премьер-министра, министерствами национальной обороны и внутренних дел, а также администрация президента в настоящее время анализируют складывающуюся ситуацию и условия проведения учений.

Силовые структуры рассматривают возможность проверить способность государственных органов управления справляться с несколькими кризисными ситуациями одновременно. «В данном случае это может быть реальный сценарий, связанный с эпидемией коронавируса, и гипотетический, например такой, как крупномасштабное стихийное бедствие, наводнение или теракт», – считает Солох.

Целью военной игры будет проверка возможностей руководителей, в том числе президента, издавать правовые и законодательные акты, а также апробирование эффективности системы связи, с использованием алгоритмов шифрования и логистического обеспечения.

Первая часть учений «Kraj» состоялась в мае прошлого года. В нем принимали участие президент Польши А.Дуда в качестве руководителя учений, спикер Сейма, спикер Сената, премьер-министр, члены совета министров, начальник генерального штаба Войска Польского и руководители различных служб. Одновременно в вооруженных силах проводилось учение «Renegade-Sarex – 19», сценарий которого предусматривал освобождение заложников.

План, сроки, место проведения и итоги прошлогодних учений засекречены. По некоторым данным, тогда президент принял секретный документ, в котором были изложены основные направления развития вооруженных сил, а премьер-министр – план действий в сфере обороны.

Предстоящий этап «Kraj» пройдет одновременно с продолжающимися на территории Польши учениями США «Defender Europe – 2020» и в преддверии национальных маневров «Anakonda – 2020».

Активность мероприятий боевой подготовки с задействованием иностранных военнослужащих не добавляет полякам уверенности в безопасности, а скорее наоборот, рассматривается, как дополнительный источник смертельной опасности – вируса COVID-19.

Кроме того, в обществе высоки протестные настроения, вызванные планами правящей элиты провести выборы в условиях пандемии путем заочного голосования (через почту).

Можно предположить, что поспешно организованная военная игра является попыткой правящей элиты разработать вероятный сценарий подавления протестов против американских учений и выборов в условиях пандемии коронавируса.

Интересно, какую роль будут играть в этом американские войска, уже находящиеся в Польше…


Николай Астровский

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
США
Проекты
Военные учения
Похожие новости
04.02.2020
Як-130 вне конкуренции. Кто чемпион среди учебно-боевых самолетов мира?
08.07.2019
Российские военные сообщили о перехвате "Посейдона" над Черным морем
15.09.2017
Западный рубеж. Россия и Беларусь начинают учения, заранее испугавшие НАТО
26.12.2016
Основы несокрушимости
07.09.2015
Самые современные и мощные танки в мире
25.02.2014
Бывший министр обороны США Гейтс о переговорах с российским политическим и военным руководством
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.04 04:50
  • 20
"Роскосмос" с лета начнет поставку аппаратов ИВЛ в российские больницы
  • 22.04 04:47
  • 4
Северный флот в 2021 году получит дизельную подлодку, оснащённую "Калибрами" - командующий СФ Моисеев
  • 22.04 02:21
  • 1
Эксперт оценил перспективы создания электрических самолетов в России
  • 22.04 01:58
  • 1
В бой идут черноморские старики: «ветеран» флота возвращается в строй
  • 22.04 01:08
  • 1
The Drive (США): правительство РФ заявило, что направило новые танки Т-14 в Сирию для проведения боевых испытаний
  • 22.04 01:03
  • 1
Не сварилось: куда исчезли 2 млрд рублей на строительство ракет «Ангара»
  • 22.04 00:58
  • 1
Ударные дроны: РФ отстает даже от Ирана
  • 21.04 22:29
  • 3
Комментарии американских читателей: увидели русский самолет — и сразу заиками сделались (Fox News, США)
  • 21.04 22:22
  • 2
Татарстан получит 80% наследия чемпионата WorldSkills-2019
  • 21.04 21:39
  • 2
В НПО Лавочкина предложили технические решения для посадки аппарата на межзвездные объекты
  • 21.04 21:30
  • 620
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 21.04 20:16
  • 5
Противники мнимые и реальные
  • 21.04 20:10
  • 169
Корабль SpaceX лопнул
  • 21.04 18:50
  • 4
Почему ВМФ отказался строить суперэсминцы
  • 21.04 17:48
  • 23
Российский танк на базе перспективной БМП "Драгун" мы вряд ли увидим скоро