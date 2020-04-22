Коронавирус, выборы и военные игры польской военно-политической элиты

Президент Польши Анджей Дуда во время церемонии на базе в Редзиково, Польша.

В ближайшие несколько недель Варшава намерена организовать военную игру, в которой примет участие практически все высшее военно-политическое руководство страны. Это будет один из этапов учений «Kraj» и пройдет он до президентских выборов в Польше, намеченных на 10 мая.

По словам начальника Бюро национальной безопасности страны П.Солоха, президент хочет, чтобы военно-политическая игра состоялись как можно скорее и в ее сценарии необходимо максимально учесть нынешние реалии. Для этого Бюро национальной безопасности совместно с канцелярией премьер-министра, министерствами национальной обороны и внутренних дел, а также администрация президента в настоящее время анализируют складывающуюся ситуацию и условия проведения учений.

Силовые структуры рассматривают возможность проверить способность государственных органов управления справляться с несколькими кризисными ситуациями одновременно. «В данном случае это может быть реальный сценарий, связанный с эпидемией коронавируса, и гипотетический, например такой, как крупномасштабное стихийное бедствие, наводнение или теракт», – считает Солох.

Целью военной игры будет проверка возможностей руководителей, в том числе президента, издавать правовые и законодательные акты, а также апробирование эффективности системы связи, с использованием алгоритмов шифрования и логистического обеспечения.

Первая часть учений «Kraj» состоялась в мае прошлого года. В нем принимали участие президент Польши А.Дуда в качестве руководителя учений, спикер Сейма, спикер Сената, премьер-министр, члены совета министров, начальник генерального штаба Войска Польского и руководители различных служб. Одновременно в вооруженных силах проводилось учение «Renegade-Sarex – 19», сценарий которого предусматривал освобождение заложников.

План, сроки, место проведения и итоги прошлогодних учений засекречены. По некоторым данным, тогда президент принял секретный документ, в котором были изложены основные направления развития вооруженных сил, а премьер-министр – план действий в сфере обороны.

Предстоящий этап «Kraj» пройдет одновременно с продолжающимися на территории Польши учениями США «Defender Europe – 2020» и в преддверии национальных маневров «Anakonda – 2020».

Активность мероприятий боевой подготовки с задействованием иностранных военнослужащих не добавляет полякам уверенности в безопасности, а скорее наоборот, рассматривается, как дополнительный источник смертельной опасности – вируса COVID-19.

Кроме того, в обществе высоки протестные настроения, вызванные планами правящей элиты провести выборы в условиях пандемии путем заочного голосования (через почту).

Можно предположить, что поспешно организованная военная игра является попыткой правящей элиты разработать вероятный сценарий подавления протестов против американских учений и выборов в условиях пандемии коронавируса.

Интересно, какую роль будут играть в этом американские войска, уже находящиеся в Польше…

Николай Астровский