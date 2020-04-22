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WarSpot

Oliver H.Perry: переходящее знамя флота

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Источник изображения: warspot.ru

Фрегаты американского проекта Oliver H.Perry появились на вооружении ещё одной страны. Вчера, 20 апреля, портал infodefensa.com сообщил о том, что в порту Сиднея состоялась церемония вхождения в состав ВМС Чили кораблей типа Adelaida.

Фрегаты FFG 05 Melbourne и FFG 06 Newcastle типа Adelaida были построены в Австралии по американскому проекту Oliver H.Perry в 1992 и 1993 годах соответственно. В ВМС Чили корабли получили названия FFG 14 Almirante Latorre и FFG 11 Captain Prat.

Пополнение ВМС Чили

Источник изображения: infodefensa.com

В ближайший месяц экипажи фрегатов завершат обучение и направятся в Чили. Этот процесс затянулся, поскольку несколько матросов заболели COVID-19 и проходили лечение в Австралии.

Фрегаты типа Oliver Hazard Perry строились в период с 1975 по 2004 год, всего на верфях в США, Испании, Австралии и Тайваня был спущен на воду 71 корабль. Фрегаты вооружались пусковыми установками Mk 13 для зенитных ракет SM-1MR и противокорабельных Harpoon. Каждый корабль этого типа также вооружён 76-мм артиллерийской установкой OTO Melara, 20-мм зенитной артиллерийской установкой Phalanx CIWS и двумя торпедными аппаратами Mark 32 ASW. Оба фрегата австралийской постройки в 2000-е годы прошли глубокую модернизацию с установкой нового вооружения и средств обнаружения.

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Страны
Австpалия
Испания
США
Тайвань
Чили
Продукция
Harpoon ПКР
Phalanx CIWS
SM-2
Компании
Leonardo
Проекты
Oliver Hazard Perry
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