Повод к финансированию

Зачем Америка обвиняет РФ в развязывании космической гонки вооружений?

В Пентагоне паника. Вернее, в Пентагоне хотят, чтобы все, включая конгресс, думали, будто в военном ведомстве паника, и дали денег. Ничем иным объяснить заявления о том, что Россия уже практически готова уничтожить все вековые достижения западной демократии одним сокрушительным ударом, нельзя. Россия такая, она может, это неизбежно. Вопрос лишь в том, когда коварные русские устроят апокалипсис и как им можно противостоять.

Собственно, схема простая и проверенная. Дабы получить щедрое финансирование из бюджета Соединенных Штатов, нужно убедить правительство, что без этого обороноспособности страны конец. Лучший аргумент: «У них есть, а у нас нету». Новость последних дней: глава Космического командования ВВС США генерал Джон Реймонд публично заявил о том, будто Россия испытала ракету, предназначенную для уничтожения любых объектов, находящихся на земной орбите.

Битвы на орбите

Дальше по накатанной, цитируем: «Угрозы космическим системам американцев и их союзников реальны, серьезны и растут». Или вот: «Испытание можно считать еще одним доказательством лицемерной пропаганды России в вопросе контроля над космическим оружием». Если так пойдет дальше, считает генерал, то американцам на космос, в том числе и по оборонным программам, рассчитывать нечего, русские будут сбивать все, что сочтут необходимым. Сюда же он отнес и произошедшее ранее приближение двух российских спутников к американскому спутнику-разведчику. Хотя взаимное присматривание друг за другом на орбите стало уже достаточно привычным. Просто в Москве в случаях, когда американцы интересуются нашими спутниками, тихо мотают ситуацию на ус и делают выводы. Американцы же начинают бить во все колокола. Как это было в феврале, когда наш спутник-инспектор «Космос-2542» на несколько километров подошел к сверхсекретному спутнику оптической разведки USA-245 класса КН-11. О том, что для американцев подобные маневры – дело едва ли не обычное, в Пентагоне предпочитают молчать.

Но вернемся к противоспутниковой ракете. Американцы считают запущенную с космодрома Плесецк противоспутниковую ракету относящейся к системе «Нудоль», она же А-235. Про нее говорят уже пять лет, с момента первых испытаний, но в открытых источниках никаких данных до сих пор нет. Известен лишь впечатляющий высотный диапазон перехвата вражеских объектов, включая боевые части стратегических ракет, который простирается от 50 до 1000 километров. Подразумевается, что система А-235 заменит ныне существующую систему ПРО Москвы А-135. Стоит отметить, что и в нынешней системе были ракеты заатмосферного перехвата, но, по некоторым данным, сейчас они сняты с боевого дежурства.

И еще один момент. Говоря о том, что русские развивают направление противоспутникового оружия, не стоит забывать: у американцев такая система уже существует, и мы тут находимся в роли догоняющих. Развернутая на территории США система GMD (Ground-Based Midcourse Defense) сегодня включает три десятка шахтных противоракет, и группировка будет расширяться.

Путем Ким Чен Ына

Еще не забылось, какую панику вызвали в мире испытания ядерного оружия, проводимые Северной Кореей вплоть до 2017 года. Американские военные наверняка завидовали коллегам из Пхеньяна – ведь если ты участвуешь в ядерной программе, твои авторитет и значимость взлетают на немыслимую высоту. Видимо, захотелось и самим вернуться в славные времена регулярных испытаний в Неваде. Невероятная на первый взгляд идея возобновления ядерной гонки вполне может быть реализована, главное – показать всем, что это не ты захотел, а тебя вынудили.

И появляется обнародованный доклад Госдепартамента США о соблюдении странами договоренностей в сфере контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения, подготовленный для конгресса. Из доклада следует, что русские действия по проведению ядерных испытаний не соответствовали приверженности стандартам нулевой мощности. В переводе с госдеповского на человеческий язык фраза должна пониматься так: «У нас никаких данных о том, что Россия испытывала ядерное оружие, нет, но нам кажется, что испытывала». Аналогичные обвинения были предъявлены и Китаю. «Возможные приготовления Китая к круглогодичному использованию Лобнорского полигона, взрывоизолирующих помещений, широкие земляные работы в Лобноре и отсутствие транспарентности по ядерным испытаниям», по мнению Госдепа, свидетельствуют о том, что КНР замышляет нечто недоброе, хотя и в этом случае доказательств нет. Зачем это нужно США? Ответ прост.

На сайте МИДа РФ опубликовано сообщение заместителя министра Сергея Рябкова, из которого следует: «Соединенные Штаты по многим признакам, в том числе по публикациям со ссылкой на соответствующие структуры, которые в США занимаются поддержанием в боеготовности их ядерного арсенала, вполне могут находиться на пути к приведению их испытательного полигона в Неваде в состояние повышенной готовности». А значит, скоро можно ожидать и заявлений о выходе США из Договора о нераспространении ядерного оружия. Им для этого, как водится, даже повод не нужен.

Отнесемся к этому спокойно. Сегодня главное – спасти экономику РФ от разрушения. А заокеанские вопли пропустим мимо ушей. Просто американским генералам и акулам «ихнего» ВПК тоже нужны деньги…

Арсений Гришин

Опубликовано в выпуске № 15 (828) за 21 апреля 2020 года