Новый провал "Оплота": Пакистан закупил VT-4 вместо украинских танков

Пакистан приобрел танки VT-4 китайского производства. Ранее сообщалось, что сухопутные войска страны намерены закупить не менее двух сотен боевых машин нового поколения.

Помимо упомянутого VT-4 в объявленном конкурсе также принимал участие украинский "Оплот-М". Харьковское изделие перебрасывали самолетом для испытаний. После их завершения ряд украинских источников даже поспешил объявить о победе над техникой корпорации NORINCO.

Но, как оказалось позже, радоваться было рано, у машины обнаружилось много конструктивных недостатков. Они были найдены и у китайского конкурента, но, судя по дальнейшему развитию событий, китайцы сумели их оперативно устранить.

Интересно, что в начале 90-х годов в том же Пакистане уже проводились состязания между украинским Т-80УД и Type 85-II из Поднебесной. Тогда разработанный еще во времена СССР танк выглядел гораздо предпочтительнее. В результате было приобретено 320 "восьмидесятых". В то же время, чтобы не обидеть китайских партнеров, были изготовлены по лицензии 270 Type 85-II. Сейчас же решено обзавестись лишь VT-4.

Это поражение можно считать последним гвоздем в крышку гроба украинского танкостроения, которое буквально преследуют катастрофические неудачи. Можно вспомнить достаточно позорную историю с поставкой "Оплотов" в Таиланд, "одиссею" с БТР-4 в Ираке. Поэтому понятны недавние нападки украинских СМИ на российские Т-90, они делались от отчаяния. Украина утратила возможность серийного производства новой техники, заводы способны лишь ремонтировать и как-то улучшать советское наследие.

VT-4 - не единственные танки, приобретенные Пакистаном. Так, из Сербии в этом месяце получены модернизированные Т-55.

Кроме того, недавно стало известно о прибытии из КНР в Нигерию крупной партии боевой техники, предназначенной для борьбы с террористическими формированиями.

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев