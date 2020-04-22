Эксперт оценил влияние коронавируса на международные конфликты

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Пандемия коронавируса не стала причиной исчезновения международных конфликтов, их интенсивность может быть ниже, но они продолжаются, считает российский эксперт, сотрудник Центра евроатлантической безопасности МГИМО Сергей Маркедонов.

В понедельник в онлайн-формате прошла презентация ежегодного доклада МГИМО "Международные угрозы 2020".

Как отметил эксперт, из-за распространения коронавируса международные конфликты не исчезли - продолжается конфликт в Сирии, Донбассе, Нагорном Карабахе. "В Идлибе ситуация не рассосалась сама по себе. Да, мы видели, например, в Донбассе обмен военнопленными, люди вернулись в свои семьи, дома – это здорово. Но принципиально многие вопросы не решаются... Какие-то вещи, связанные с расхождением политических взглядов, есть безусловно", - отметил он.

Помимо этого, как отметил Маркедонов, ситуация не повлияла на конфронтацию России со странами Запада, а также никто не стал снимать санкции с Ирана в разгар пандемии.

"Пришел вирус, это повлияло как-то на конфронтацию России и Запада? Нет, к сожалению... Получается, объятия не приблизил вирус… Никто не сказал, что давайте забудем сейчас про наши санкции. Иран был одной из стран, пострадавших от коронавируса. Кто-то поставил вопрос о том, что надо снизить хотя бы санкционное давление, допустим, временно, какие-то программы, медикаментов, продуктов этой стране? Как-то это тихо забыли. Мы видим, что конфликты, которые стали, может, более низкой интенсивности, но они продолжаются", - сказал эксперт.

Как подчеркнул аналитик, может быть, можно говорить о более низкой интенсивности противостояний в мире, но тем не менее они есть.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,24 миллиона случаев заражения, свыше 152 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.