Виталий Давыдов: живых бойцов заменят терминаторы

Фонд перспективных исследований (ФПИ) — российский аналог американской DARPA – работает над различными проектами, в том числе и в области робототехники. По заказу фонда был создан антропоморфный космический робот "Федор", в 2019 году слетавший в космос. В октябре 2019 года ФПИ представил общественности экспериментальную робототехническую платформу "Маркер", обеспечивающую автономное выполнение достаточно сложных задач по поддержке действий воинских подразделений. Сформированный на базе ФПИ Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники активно взаимодействует с разработчиками морских и авиационных беспилотников. О перспективах развития военной робототехники в интервью специальному корреспонденту РИА Новости Дмитрию Струговцу рассказал глава научно-технического совета ФПИ, заместитель генерального директора фонда Виталий Давыдов.

— В 2019 году в космос слетал робот "Федор", созданный в свое время в рамках одного из проектов ФПИ. Планирует ли фонд продолжать развитие антропоморфной робототехники?

— Полученные в ходе реализации этого проекта результаты интеллектуальной деятельности, как и сам робот "Федор", переданы госкорпорации "Роскосмос". Новых проектов в области антропоморфной робототехники мы сейчас не ведем, хотя продолжаем сотрудничество с разработчиками робота – компанией "Андроидная техника". Вместе с ними мы работаем над проектом экспериментальной робототехнической платформы "Маркер". С ее помощью отрабатываются технологии создания и применения наземных робототехнических комплексов, управления ими, взаимодействия с оператором-командиром, использования групп роботов, применения робототехники в различных условиях (на открытой местности, на урбанизированной территории и другое), в том числе совместно с другими видами вооружения и военной техники. Кроме того, в рамках этой работы ведется апробация конкретных технических решений, систем автономного управления и позиционирования, технического зрения, высокоточных приводов и сенсорных систем. Отбираем и развиваем лучшие идеи.

— В октябре робота "Маркер" впервые представили публике. Тогда он показал свои возможности в автономной навигации и передвижении. Анонсировалось, что в первой половине года робот сможет продемонстрировать свои возможности в стрельбе из различного оружия. Что будет уметь "Маркер" по итогам испытаний?

— В перспективе "Маркер" станет полностью автономным и сможет самостоятельно выполнять широкий круг задач. Оператор будет выдавать только целеуказание, а робот сам решит, как двигаться к цели с учетом типа местности, преодолеет встретившиеся на пути препятствия и уже на месте выберет и применит оптимальный тип вооружения.

— Какие испытания предстоит пройти "Маркеру" в 2020 году? Из какого вооружения он будет поражать цели? Носителем какого вооружения может выступать платформа?

— На сегодняшний день "Маркер" освоил стрелковое вооружение и успешно решает задачи по поражению наземных и воздушных целей. В ближайшей перспективе его ждут испытания гранатометных комплексов. Планируется оснастить "Маркер" беспилотными летательными аппаратами, обеспечивающими как разведку, так и уничтожение объектов противника.

— Робот сам будет принимать решение на нанесение удара?

— Все, естественно, должно происходить под контролем командира. При этом прорабатываются несколько вариантов действий "Маркера". Один из них предусматривает выполнение боевых задач в заданном командиром районе в автономном режиме. Второй вариант — поддержка действий воинского подразделения. В этом случае робот доставляется или сам приходит в район боевых действий и поступает в распоряжение конкретного подразделения, командир которого ставит перед ним конкретные боевые задачи.

— Будет ли реализован телеоператорный режим управления, когда человек на безопасном расстоянии дистанционно сможет вручную управлять роботом?

— Для нас такая технология – уже пройденный этап. Если говорить о перспективах ее практической реализации, то это в первую очередь связано с дистанционным выполнением некоторых операций. Например, при разминировании или работе в условиях, исключающих присутствие человека.

— К какому сроку планируется завершить проект "Маркер"? Сколько демонстраторов и с каким вооружением планируется создать к этому сроку?

— Проект должен быть завершен в 2021 году. В его рамках запланировано создание демонстратора в составе пяти робототехнических платформ, оснащенных модулями полезных нагрузок. Предусмотрено, что в качестве полезной нагрузки указанных модулей могут выступать в различной комплектации стрелковое оружие (пулемет), гранатомет, в том числе автоматический, кассеты запуска беспилотных летательных аппаратов и барражирующих боеприпасов.

— Когда боевая робототехника может начать поступать на вооружение?

— Этот вопрос не совсем к нам. Мы отрабатываем новые технологии и доказываем возможность создания на их основе перспективных образцов вооружения и военной техники. Принятие решений о разработке на базе результатов, полученных фондом, конкретных изделий является прерогативой соответствующих госзаказчиков. Именно поэтому при реализации проектов мы тесно взаимодействуем с Минобороны, Минпромторгом, ФСБ, Росгвардией, МЧС и другими заинтересованными ведомствами, которые внимательно следят за полученными результатами.

— То есть фонд все приближает и приближает будущее из фильма "Терминатор": сначала антропоморфный робот "Федор", теперь колесный боевой робот.

— Ни мы, ни другие страны никуда не денемся от использования боевых роботов, если не хотим, чтобы люди продолжали гибнуть на поле боя. Живых бойцов постепенно начнут вытеснять их робототехнические "собратья", которые могут действовать быстрее, точнее и избирательнее людей. Но ставить задачу и контролировать действия роботов будет человек.

— Высчитывали ли вы стоимость использования робототехнических комплексов по сравнению с применением обычных армейских подразделений?

— Провести такое сравнение совсем непросто, хотя бы потому, что очень трудно сопоставить стоимость техники с ценой человеческой жизни. Кроме того, эффективность современного оружия существенно зависит от управляющего им человека. Значит, при оценке стоимости нужно учесть, по крайней мере, затраты на подготовку соответствующего специалиста, а при сравнении характеристик принять во внимание надежность специалиста. Необходимо принять в расчет и уровень серийного производства, в значительной степени определяющий затраты на изготовление современной техники. И это далеко не полный перечень факторов, которые должны быть рассмотрены при сравнении стоимости подразделений, оснащенных традиционным и робототехническим вооружением.

— Какие еще робототехнические платформы разрабатываются в ФПИ?

— Работы фонда связаны с развитием наземной, морской и воздушной робототехники. При этом особое внимание уделяется групповому применению (взаимодействию) робототехнических аппаратов, в том числе различного базирования. Создается своеобразный симбиоз разносредной робототехники.

— В России ведется разработка тяжелого ударного беспилотника "Охотник", а также ударных и разведывательных аппаратов других классов, анонсировалась возможность создания в будущем беспилотного танка на платформе "Армата". Все они используют программное обеспечение и технические решения для выполнения однородных задач, например, в области технического зрения. ФПИ при реализации "Маркера" и других проектов взаимодействует с российской промышленностью для выработки единых стандартов, чтобы робототехника разных производителей могла взаимодействовать друг с другом на поле боя?

— Ради этого на базе фонда и был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники, координирующий работы в данной области. Сегодня на любой технической выставке можно убедиться, что созданием робототехнических средств занимаются сотни коллективов со всей страны. Они дублируют друг друга и зачастую изобретают велосипед. Перед нашим центром стоит задача обеспечить интеграцию их усилий, предоставить заинтересованным разработчикам возможность использования лучших научно-технических и технологических решений, имеющихся в рассматриваемой сфере. Определенную роль в решении этой задачи должна сыграть и платформа "Маркер", которая имеет открытую архитектуру, предоставляющую каждому разработчику возможность практически апробировать в ней свои элементы робототехники.

Результаты всех работ, которые проводятся в области робототехники за счет бюджетных средств, доводятся до Национального центра, аккумулируются в единой базе данных и через центр коллективного доступа могут быть использованы заинтересованными разработчиками. Это позволяет повысить уровень отечественной робототехники, способствует формированию единых стандартов и создает техническую основу для эффективного взаимодействия робототехнических комплексов различных производителей, в том числе и на уровне программного обеспечения.

— Один из проектов фонда посвящен созданию платформы-демонстратора необитаемого подводного аппарата большой автономности "Сарма". Сообщалось, что в 2021 году проведут его испытания в Белом море.

— Работы по "Сарме" продолжаются. Полученные результаты позволяют планировать испытания в Белом море на ближайшие годы. Однако их конкретная дата, так же как и срок реализации планов по автономному проходу беспилотного аппарата вдоль Северного морского пути, будут определены в зависимости от уровня ресурсного обеспечения фонда.

— С какой целью планируется такой поход?

— С целью демонстрации возможностей практического использования разработанных технологий.

— А если его зарубежные разведки перехватят во время похода?

— Мы постараемся сделать так, чтобы этого не случилось.

— И последний вопрос. Как повлияла на работу фонда ситуация с коронавирусом?

— Исполнители проектов фонда находятся на территории различных субъектов Российской Федерации. Большинство из них продолжает работу с учетом принятых в соответствующих регионах мер по противодействию коронавирусной инфекции. Фонд также не приостанавливает свою деятельность и обеспечивает выполнение проектов в соответствии с заключенными договорами.