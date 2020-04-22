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РИА Новости

В ФПИ оценили перспективы замены живых солдат боевыми роботами

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Робототехническая платформа "Маркер"
Робототехническая платформа "Маркер".
Источник изображения: Фонд перспективных исследований

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Роботы постепенно заменят живых солдат во всех армиях мира, рассказал в интервью РИА Новости глава Научно-технического совета Фонда перспективных исследований, заместитель генерального директора фонда Виталий Давыдов.

"Ни мы, ни другие страны никуда не денемся от использования боевых роботов, если не хотим, чтобы люди продолжали гибнуть на поле боя. Живых бойцов постепенно начнут вытеснять их робототехнические "собратья", которые могут действовать быстрее, точнее и избирательнее людей", — сказал он.

Однако, добавил Давыдов, чтобы фантастические фильмы о войне роботов с людьми не стали реальностью, ставить машинам задачу и контролировать их действия должен человек.

ФПИ был создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности. Деятельность ведется по трем основным направлениям: химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре фонда создали Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники.

Читайте полный текст интервью Виталия Давыдова >>

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