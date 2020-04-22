В ФПИ оценили перспективы замены живых солдат боевыми роботами

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Роботы постепенно заменят живых солдат во всех армиях мира, рассказал в интервью РИА Новости глава Научно-технического совета Фонда перспективных исследований, заместитель генерального директора фонда Виталий Давыдов.
Однако, добавил Давыдов, чтобы фантастические фильмы о войне роботов с людьми не стали реальностью, ставить машинам задачу и контролировать их действия должен человек.
ФПИ был создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности. Деятельность ведется по трем основным направлениям: химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре фонда создали Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники.
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