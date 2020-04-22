Лавров оценил возможный выход стран Европы из Договора по открытому небу

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Россия сомневается, что европейские страны последуют примеру США и выйдут из Договора по открытому небу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров заявил, что США, судя по всему, уже приняли решение о выходе из Договора по открытому небу.

"У американцев, у нынешней администрации концептуально, принципиально есть неприятие каких-либо видов контроля над американской военной деятельностью, особенно, когда этот контроль осуществляется на территории или над территорией Соединенных Штатов. Последуют ли другие страны за американцами? Я сомневаюсь. Мне кажется, европейцы понимают, что договор имеет добавленную стоимость как инструмент доверия, инструмент предсказуемости, транспарентности, и мы его в качестве такого рассматриваем", - заявил Лавров во вторник в выступлении на круглом столе с участниками Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М.Горчакова.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.

В начале октября председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Элиот Энгел упомянул, что Белый дом "изучает возможности" выхода из договора, и выступил против этой идеи. Вскоре после этого газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп уже подписал документ, в котором якобы излагается намерение американской администрации выйти из договора. При этом, по информации издания, решение это не окончательное, консультации продолжаются.

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил ранее РИА Новости, что Москва будет вынуждена принимать ответные меры, если США решат выйти из Договора, а попытки возложить вину на Россию за нарушение договора не выдерживают критики. Он подчеркнул, что в Москве рассчитывают на здравомыслие заокеанских партнеров и призывают и сохранить Договор об открытом небе "как одну из немногих оставшихся опор архитектуры безопасности в Европе".