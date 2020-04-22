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РИА Новости

Лавров объяснил, почему США обвиняют Россию в нарушении ДВЗЯИ

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Сергей Лавров
Сергей Лавров.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Песня

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. США обвиняют Россию в нарушении Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), чтобы оправдать свое решение к нему не присоединяться, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Хотя США уже официально заявили, что они не будут его ратифицировать, но тем не менее, они пытаются использовать положения договора, чтобы обвинять нас и Китай с недавних пор в том, что мы нарушаем ДВЗЯИ. Какова цель? Как я понимаю, та же самая, что и в случае с договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Только в случае с ДРСМД нужно было оправдать выход из этого соглашения, а в случае с ДВЗЯИ надо оправдать, почему американцы категорически заявили, что не будут к нему присоединяться", - сказал Лавров в ходе круглого стола в режиме онлайн в фонде Горчакова.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) был подписан в 1996 году, однако ряд стран, включая США и КНР, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающи ядерным оружием взяли на себя добровольные обязательства не проводить таких испытаний.

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Страны
Китай
Россия
США
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
РСМД
Ядерный щит
ЯО
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