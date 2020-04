Корпорация Raytheon получила контракт на разработку американской крылатой ракеты LRSO

Как сообщил американский ресурс "The Drive" в материале Joseph Trevithick "Air Force Has Picked Raytheon To Build Its New Stealthy Nuclear-Tipped Cruise Missile" , ВВС США 17 апреля 2020 года без особой огласки выдали корпорации Raytheon Technologies как головному подрядчику контракт на разработку перспективной американской стратегической крылатой ракеты воздушного базирования по программе Long Range Stand Off (LRSO). Корпорация Lockheed Martin, ведшая ранее разработку собственного варианта ракеты, теперь определена соиспонителем и субподрядчиком по программе.

Американские стратегические малозаметные крылатые ракеты воздушного базирования General Dynamics AGM-129А ACM на внешней подвеске стратегического бомбардировщика Boeing B-52H Stratofortress ВВС США. Снимок сделан 20.02.2002. Ракеты AGM-129 ACM были сняты с вооружения ВВС США в 2012 году, теперь в США разрабатывается новая стратегическая малозаметная крылатая ракета воздушного базирования по программе Long Range Stand Off (LRSO), головным подрядчиком по созданию которой выбрана корпорация Raytheon Technologies (с) Adam R. Wooten / ВВС США

В 2017 году Raytheon и Lockheed Martin получили контракты ВВС США на разработку конкурирующих аванпроектов ракеты LRSO этапа Technology Maturation and Risk Reduction (TMRR). Теперь для дальнейшей разработки выбран проект Raytheon, хотя ранее такой выбор предполагалось сделать только в 2022 финансовом году.

Перспективная стратегическая крылатая ракета воздушного базирования с ядерной боевой частью по программе Long Range Stand Off (LRSO) должна заменить в стратегической авиации ВВС США состоящие на вооружении старые авиационные стратегические крылатые ракеты AGM-86 ALCM, а также снятую с вооружения в 2012 году малозаметную стратегическую крылатую ракету General Dynamics AGM-129 ACM. Планируется, что ракета LRSO начнет поступать на вооружение в 2030 году и ее носителями будут стратегические бомбардировщики Boeing B-52H и перспективный Northrop Grumman B-21 Raider. Рассматривается также вопрос о возможности создания неядерного варианта LRSO.

Требования к ракете LRSO не раскрываются, но известно, что она должна иметь элементы малозаметности в конструкции. Выбор Raytheon Technologies в качестве головного подрядчика по разработке LRSO породил спекуляции относительно того, что проект новой ракеты может стать дальнейшим развитием AGM-129 ACM, поскольку разрабатывавшие ее подразделения General Dynamics ныне входят в состав Raytheon Technologies (в 1997 году были приобретены Raytheon у Hughes Aircraft, приобретшей в свою очередь их у General Dynamics в 1992 году). Lockheed Martin, согласно спекуляциям, возможно разрабатывала проект своего варианта LRSO на основе конструкции своих известных неядерных оперативно-тактических авиационных крылатых ракет семейства JASSM/LRASM.