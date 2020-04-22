Войти
Военное обозрение

Третий корвет проекта 22160 «Павел Державин» отбуксирован в Новороссийск

167
0
0

Источник изображения: https://www.korabel.ru/

Третий патрульный корабль (корвет) проекта 22160 "Павел Державин" доставлен буксировкой из Керчи в Новороссийск. Об этом сообщает портал Korabli.eu со ссылкой на пресс-службу ФГБУ "Морспасслужба".

Согласно сообщению, морской буксир "Меркурий" Азово-Черноморского филиала ФГБУ "Морспасслужба" на верфи судостроительного завода "Залив" в Керчи принял на буксировку патрульный корабль (корвет) проекта 22160 "Павел Державин", после чего отбуксировал его из Керчи в Новороссийск, где передал вспомогательным судам Черноморского флота. Буксировка прошла в штатном режиме.

"Меркурий" принял буксировку корвета проекта 22160 с бортовым номером 363 у причала судостроительного завода "Залив". Успешно миновав арку Керченского моста, буксир вывел корабль в Черное море и доставил в район порта Новороссийск

- говорится в сообщении.

Патрульный корабль "Павел Державин" является третьим кораблем проекта 22160 и вторым серийным в серии из пяти единиц. Контракт на строительство подписан в 2014 году, вся серия предназначена для Черноморского флота.

Данный корвет является первым, строящимся на Керченском ССЗ "Залив". Заложен 18 февраля 2016 года, спущен на воду 21 февраля 2019 года. Передача корабля заказчику намечена на этот год.

Головной корабль и первый серийный "Василий Быков" и "Дмитрий Рогачев" уже несут службу в составе ЧФ.

Напомним, что строительство всей серии этих кораблей затянулось по причине импортозамещения силовой установки. Все корабли серии, кроме головного "Василия Быкова", на котором установлены германские дизель-редукторные агрегаты MAN, получат дизель-редукторные агрегаты производства Коломенского завода.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Компании
Залив СЗ
Проекты
22160
ЧФ
Похожие новости
12.06.2019
Корвет "Василий Быков" проекта 22160 отправился к побережью Сирии
18.03.2019
США ввели санкции против ряда российских судостроительных предприятий
27.03.2018
Патрульный корабль "Василий Быков" вышел в море после достройки
27.03.2018
Головной патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков" в море
15.01.2018
Заложен патрульный корабль "Николай Сипягин"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.04 04:50
  • 20
"Роскосмос" с лета начнет поставку аппаратов ИВЛ в российские больницы
  • 22.04 04:47
  • 4
Северный флот в 2021 году получит дизельную подлодку, оснащённую "Калибрами" - командующий СФ Моисеев
  • 22.04 02:21
  • 1
Эксперт оценил перспективы создания электрических самолетов в России
  • 22.04 01:58
  • 1
В бой идут черноморские старики: «ветеран» флота возвращается в строй
  • 22.04 01:08
  • 1
The Drive (США): правительство РФ заявило, что направило новые танки Т-14 в Сирию для проведения боевых испытаний
  • 22.04 01:03
  • 1
Не сварилось: куда исчезли 2 млрд рублей на строительство ракет «Ангара»
  • 22.04 00:58
  • 1
Ударные дроны: РФ отстает даже от Ирана
  • 21.04 22:29
  • 3
Комментарии американских читателей: увидели русский самолет — и сразу заиками сделались (Fox News, США)
  • 21.04 22:22
  • 2
Татарстан получит 80% наследия чемпионата WorldSkills-2019
  • 21.04 21:39
  • 2
В НПО Лавочкина предложили технические решения для посадки аппарата на межзвездные объекты
  • 21.04 21:30
  • 620
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 21.04 20:16
  • 5
Противники мнимые и реальные
  • 21.04 20:10
  • 169
Корабль SpaceX лопнул
  • 21.04 18:50
  • 4
Почему ВМФ отказался строить суперэсминцы
  • 21.04 17:48
  • 23
Российский танк на базе перспективной БМП "Драгун" мы вряд ли увидим скоро