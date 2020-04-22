Третий корвет проекта 22160 «Павел Державин» отбуксирован в Новороссийск

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Третий патрульный корабль (корвет) проекта 22160 "Павел Державин" доставлен буксировкой из Керчи в Новороссийск. Об этом сообщает портал Korabli.eu со ссылкой на пресс-службу ФГБУ "Морспасслужба".

Согласно сообщению, морской буксир "Меркурий" Азово-Черноморского филиала ФГБУ "Морспасслужба" на верфи судостроительного завода "Залив" в Керчи принял на буксировку патрульный корабль (корвет) проекта 22160 "Павел Державин", после чего отбуксировал его из Керчи в Новороссийск, где передал вспомогательным судам Черноморского флота. Буксировка прошла в штатном режиме.

"Меркурий" принял буксировку корвета проекта 22160 с бортовым номером 363 у причала судостроительного завода "Залив". Успешно миновав арку Керченского моста, буксир вывел корабль в Черное море и доставил в район порта Новороссийск

- говорится в сообщении.

Патрульный корабль "Павел Державин" является третьим кораблем проекта 22160 и вторым серийным в серии из пяти единиц. Контракт на строительство подписан в 2014 году, вся серия предназначена для Черноморского флота.

Данный корвет является первым, строящимся на Керченском ССЗ "Залив". Заложен 18 февраля 2016 года, спущен на воду 21 февраля 2019 года. Передача корабля заказчику намечена на этот год.

Головной корабль и первый серийный "Василий Быков" и "Дмитрий Рогачев" уже несут службу в составе ЧФ.

Напомним, что строительство всей серии этих кораблей затянулось по причине импортозамещения силовой установки. Все корабли серии, кроме головного "Василия Быкова", на котором установлены германские дизель-редукторные агрегаты MAN, получат дизель-редукторные агрегаты производства Коломенского завода.