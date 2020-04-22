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Военное обозрение

Названы сроки поступления в войска машины управления комплекса ПВО «Гибка-С»

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Источник изображения: topwar.ru

Машины разведки и управления новейшего российского комплекса противовоздушной обороны "Гибка-С" начнут поступать в войска в 2021 году. Об этом сообщила пресс-служба холдинга "Росэлектроника" (входит в Ростех).

Как ранее сообщалось, испытания данного комплекса завершились в декабре прошлого года, по их итогам разработчики получили ряд рекомендаций от Министерства обороны, направленных на повышение эффективности комплекса. В настоящее время ведутся работы по внедрению изменений в комплекс, одновременно ведется подготовка к серийному производству.

Рассчитываем, что уже в следующем году мы поставим заказчику установочную партию машин

- заявил генеральный директор концерна "Вега" Вячеслав Михеев.

Машина разведки и управления комплекса "Гибка-С" обеспечивает управление и координацию действий отделений зенитчиков и боевых машин отделений ПЗРК. Она оснащена встроенным средством радиолокационной разведки для обнаружения воздушных целей и вычислительным комплексом, способным работать как автономно, так и в системе управления войсковой ПВО тактического звена.

Сам комплекс располагается на шасси бронеавтомобиля "Тигр" (ВПК-233116) и позволяет вести огонь по различного вида воздушным целям, в том числе при движении автомобиля на скорости до 30 км/ч. "Гибка-С" обеспечивает поражение воздушных целей с применением ракет переносных зенитных ракетных комплексов "Верба" и "Игла"/"Игла-С". Пуск ЗУР осуществляется дистанционно. Дополнительно установка может использовать ПТУР "Атака".

Экипаж боевой машины отделения – 4 человека: командир отделения ПЗРК, два зенитчика и водитель бронеавтомобиля.

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