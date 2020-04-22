Elbit Systems модернизирует БЛА "Гермес-900" латиноамериканских заказчиков

ЦАМТО, 21 апреля. Компания Elbit Systems Ltd. 12 апреля объявила о заключении с заказчиками из региона Латинской Америки двух контрактов, предусматривающих модернизацию средневысотных БЛА большой продолжительности полета "Гермес-900".

Стоимость соглашений составляет около 20 млн. долл. Оба контракта будут выполнены в течение 12 месяцев.

В соответствии с требованиями контрактов, компания интегрирует на борт эксплуатирующихся заказчиками БЛА "Гермес-900" системы спутниковой связи и системы автоматического взлета и посадки. Модернизация позволит усовершенствовать БЛА к последней конфигурации. Предполагается, что дальность их применения превысит 1000 км, аппараты смогут выполнять взлет и посадку автономно, независимо от приема сигнала GPS.

С момента разработки 10 лет назад, беспилотные летательные аппараты "Гермес-900" были выбраны несколькими заказчиками на четырех континентах. Они могут применяться для сбора информации, наблюдения и разведки, обеспечения внутренней безопасности, а также поддержки поисково-спасательных операций на море.

Как сообщал ЦАМТО, БЛА "Гермес-900" разработан на базе проекта "Гермес-450" и использует его станцию управления и инфраструктуру поддержки, однако обладает большей высотой и продолжительностью полета. Максимальная взлетная масса БЛА – 970 кг, длина – 8,3 м, размах крыла – 15 м. Аппарат способен автономно выполнять патрулирование на высотах до 30 тыс. футов (9,15 тыс. м) в течение 30 часов с полезной нагрузкой весом до 300 кг.

Среди идентифицированных заказчиков БЛА в регионе Латинской Америки можно назвать Чили (три единицы), Колумбию (два БЛА), Бразилию (один БЛА) и Мексику (три единицы).