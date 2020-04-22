Войти
Военное обозрение

ВМС Эстонии намерено усилиться патрульными катерами

170
0
0

Источник изображения: Минобороны Эстонии

Военно-морские силы Эстонии намерены усилиться, в 2021 году планируется ввод в состав флота двух патрульных катеров отечественной постройки. Как заявили в Минобороны республики, контракт подписан с местной компанией Baltic Workboats.

Согласно сообщению эстонского военного ведомства, подписан контракт стоимостью 3,9 млн евро на поставку двух патрульных катеров. Планируется, что строительство начнется уже в этом году, а в следующем году оба катера будут введены в состав ВМС Эстонии.

Как заявили эстонские военные, основное предназначение патрульных катеров - обеспечение защиты кораблей союзников по НАТО и стран-партнеров в эстонских портах и территориальных водах. Также еще одной задачей катеров указывается проведение разведывательных миссий и обнаружение иностранных кораблей.

Закупка новой техники сигнализирует, что мы продолжим развивать наши оборонительные средства

- приводит Naval News заявление министра обороны Эстонии Юри Луйка.

Сообщается, что заказанные катера имеют длину 18 метров, корпус катера имеет частичное бронирование (класс защиты не указывается). На вооружении катера стоят два дистанционно управляемых боевых модуля с 12,7-мм пулеметами. Скорость катера, согласно заявлению разработчика, составляет свыше 30 узлов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Эстония
Проекты
NATO
Похожие новости
31.12.2009
Выбор РИА Новости: самые значимые события 2009 года в российской армии
16.07.2009
Boeing передала SAC первый самолет С-17
17.03.2009
Boeing приступил к сборке первого самолета C-17 для SAC
17.11.2008
За вступление в НАТО Украина будет «бороться до конца»
24.07.2007
ДОВСЕ не для всех
26.02.2007
Эстония покупает зенитно-ракетный комплекс, интегрированный в ПВО НАТО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.04 04:50
  • 20
"Роскосмос" с лета начнет поставку аппаратов ИВЛ в российские больницы
  • 22.04 04:47
  • 4
Северный флот в 2021 году получит дизельную подлодку, оснащённую "Калибрами" - командующий СФ Моисеев
  • 22.04 02:21
  • 1
Эксперт оценил перспективы создания электрических самолетов в России
  • 22.04 01:58
  • 1
В бой идут черноморские старики: «ветеран» флота возвращается в строй
  • 22.04 01:08
  • 1
The Drive (США): правительство РФ заявило, что направило новые танки Т-14 в Сирию для проведения боевых испытаний
  • 22.04 01:03
  • 1
Не сварилось: куда исчезли 2 млрд рублей на строительство ракет «Ангара»
  • 22.04 00:58
  • 1
Ударные дроны: РФ отстает даже от Ирана
  • 21.04 22:29
  • 3
Комментарии американских читателей: увидели русский самолет — и сразу заиками сделались (Fox News, США)
  • 21.04 22:22
  • 2
Татарстан получит 80% наследия чемпионата WorldSkills-2019
  • 21.04 21:39
  • 2
В НПО Лавочкина предложили технические решения для посадки аппарата на межзвездные объекты
  • 21.04 21:30
  • 620
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 21.04 20:16
  • 5
Противники мнимые и реальные
  • 21.04 20:10
  • 169
Корабль SpaceX лопнул
  • 21.04 18:50
  • 4
Почему ВМФ отказался строить суперэсминцы
  • 21.04 17:48
  • 23
Российский танк на базе перспективной БМП "Драгун" мы вряд ли увидим скоро