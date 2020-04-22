ВМС Эстонии намерено усилиться патрульными катерами

Источник изображения: Минобороны Эстонии

Военно-морские силы Эстонии намерены усилиться, в 2021 году планируется ввод в состав флота двух патрульных катеров отечественной постройки. Как заявили в Минобороны республики, контракт подписан с местной компанией Baltic Workboats.

Согласно сообщению эстонского военного ведомства, подписан контракт стоимостью 3,9 млн евро на поставку двух патрульных катеров. Планируется, что строительство начнется уже в этом году, а в следующем году оба катера будут введены в состав ВМС Эстонии.

Как заявили эстонские военные, основное предназначение патрульных катеров - обеспечение защиты кораблей союзников по НАТО и стран-партнеров в эстонских портах и территориальных водах. Также еще одной задачей катеров указывается проведение разведывательных миссий и обнаружение иностранных кораблей.

Закупка новой техники сигнализирует, что мы продолжим развивать наши оборонительные средства

- приводит Naval News заявление министра обороны Эстонии Юри Луйка.

Сообщается, что заказанные катера имеют длину 18 метров, корпус катера имеет частичное бронирование (класс защиты не указывается). На вооружении катера стоят два дистанционно управляемых боевых модуля с 12,7-мм пулеметами. Скорость катера, согласно заявлению разработчика, составляет свыше 30 узлов.