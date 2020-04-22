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Интерфакс-АВН

Военные в Арктике получат в 2020 году свыше 35 тысяч тонн зимовочных запасов

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Российская военная база «Арктический трилистник»
Российская военная база «Арктический трилистник».
Источник изображения: Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Москва. 21 апреля. ИНТЕРФАКС - Более 35 тысяч тонн зимовочных запасов планируется доставить в военные подразделения на Крайнем Севере и в Арктике к 1 октября, сообщили в пресс-службе Северного флота.

"На Северном флоте начата подготовка к навигационному завозу зимовочных запасов в подразделения и части, дислоцированные в труднодоступных районах Крайнего Севера и Арктики", - заявили в пресс-службе.

"Всего в рамках северного завоза 2020 года, который продлится до 1 октября, планируется доставить более 35,4 тысячи тонн различных материальных средств в более чем 60 подразделений и частей Северного флота и Минобороны России, дислоцированных в 48 труднодоступных пунктах на Крайнем Севере и в Арктике", - сказали в штабе СФ.

Там отметили, что завоз зимовочных запасов будут осуществлять несколько отрядов судов обеспечения Северного флота, в которые войдут килекторные суда, морские буксиры и рейдовые буксирные катера, арендованные суда, а также транспорт поставщика горюче-смазочных материалов и котельного топлива.

Как сообщал "Интерфакс", Россия за последние годы значительно усилила военную группировку в арктической зоне. В частности, Минобороны РФ информировало, что за последние несколько лет в Арктике реконструировано почти два десятка аэродромов. В Арктике развернуты новые комплексы ПВО ближнего действия - "Тор-М2ДТ" и "Панцирь-С", береговые противокорабельные комплексы "Бал" и "Бастион".

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Россия
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96К6 Панцирь-С1
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