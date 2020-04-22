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Интерфакс-АВН

Производитель противоминных кораблей поставил больнице в Петербурге средства защиты от коронавируса

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Средне-Невский судостроительный завод.

Москва. 21 апреля. ИНТЕРФАКС - Средне-Невский судостроительный завод (СНСЗ, входит в ОСК) передал персоналу городской больницы Святого Великомученика Георгия в Санкт-Петербурге десять тысяч защитных костюмов, защитные маски и респираторы для реанимации, сообщил завод во вторник.

"Комбинезоны химической защиты широко используются корабелами СНСЗ на производстве и обеспечивают надёжную биологическую и химическую безопасность при работе с композитными материалами", - говорится в сообщении СНСЗ, которое поступило в "Интерфакс".

В нем отмечается, что с 19 апреля больница Святого Георгия начала принимать пациентов с подозрением на коронавирус.

"В связи с острой эпидемиологической обстановкой медицинское учреждение нуждалось в дополнительных средствах индивидуальной защиты для своих работников. Ранее СНСЗ уже передавал персоналу больницы партию защитных масок и респираторов", - говорится в сообщении.

15 апреля СНСЗ сообщил, что верфь сохраняет темп выполнения работ по гособоронзаказу, продолжая работать в ограниченном режиме из-за коронавируса.

СНСЗ был основан в 1912 году, специализируется на строительстве военных кораблей и гражданских судов. Завод производит современные противоминные корабли для ВМФ РФ.

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Страны
Россия
Компании
СНСЗ
Проекты
Гособоронзаказ
Медицина
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