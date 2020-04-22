«Орион» взят на вооружение

На вооружении российской армии официально появились беспилотники класса MALE. Вчера, 20 апреля, информационное агентство ТАСС сообщило о том, что Минобороны РФ подписало акт приёмки первого беспилотного комплекса большой продолжительности полёта «Орион».

«Акт технической приёмки комплекса подписан. Осталось дооформить финансовые нюансы, чтобы закрыть контракт де-юре. Подобное событие с беспилотником такой размерности в России произошло впервые», — рассказал Николай Долженков, генеральный конструктор группы «Кронштадт».

Опытный образец БПЛА «Орион» Источник изображения: vk.com/kronstadtgroup

«Орионы» ещё не поступили в войска. По словам Долженкова, у Минобороны РФ появились «дополнительные пожелания», которых не было в изначальном техническом описании проекта, поэтому первый комплекс, состоящий из трех дронов, вернётся в «Кронштадт» для доработки.

Работы по созданию «Ориона» проходят в рамках программы «Иноходец». В 2011 году компания «Кронштадт» (ранее известная как «Транзас») подписала контракт с Минобороны РФ на разработку средневысотного беспилотного летательного аппарата массой 1 т с большой продолжительностью полёта. По неофициальной информации, стоимость опытно-конструкторских работ составила 2 млрд руб.

«Орион» — средневысотный беспилотный комплекс большой продолжительности полёта (класс MALE), максимальная взлётная масса которого составляет 1 т, а максимальная масса полезной нагрузки — 200 кг. Его «потолок» достигает 7,5 км, максимальная продолжительность полёта со стандартной нагрузкой — 24 часа, скорость — до 200 км/ч.