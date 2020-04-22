Десантные корабли Балтфлота разбили "противника" на море и в воздухе

В морских полигонах Балтийского флота в Калининградской области началось плановое тактическое учение соединения десантных кораблей.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту. Накануне в военной гавани главной базы флота - Балтийска подразделения морской пехоты БФ погрузили военную технику для выхода в море на большие десантные корабли (БДК) "Королев" и "Калининград", малый десантный корабль на воздушной подушке "Евгений Кочешков" и на десантные катера на воздушной каверне типа "Дюгонь".

Затем корабельная десантная группа отправилась в район проведения высадки морского десанта на необорудованное побережье с боевой стрельбой - таким будет завершение учения. Прикрывает силы десанта на переходе морем отряд боевых кораблей - корветы, малые ракетные корабли и катера, малые противолодочные корабли, а также морская авиация флота.

В море десантные корабли приняли "бой", отразив воздушный налет и атаку надводных кораблей условного противника. Экипажи активировали средства радиоэлектронной борьбы, поставили активные и пассивные помехи.

Корабельные средства противовоздушной обороны взяли на сопровождение условные воздушные цели, которые были уничтожены из артиллерийских установок. Затем БДК провели артиллерийские стрельбы по морским целям.

Теперь экипажи готовятся к высадке десанта. Морским пехотинцам при огневой поддержке корабельной ударной группы и штурмовой и истребительной авиации предстоит высадиться с кораблей на берег, блокировать и "уничтожить" незаконные вооруженные формирования.

Светлана Песоцкая