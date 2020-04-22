В Севастополе начали операцию по постановке крейсера «Москва» в сухой док

В Севастополе началась операция по постановке в сухой док «Северный» флагмана Черноморского флота гвардейского ракетного крейсера «Москва», сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Работа по постановке крейсера в док "Северный" началась. Она продлится до конца дня", – сообщил собеседник ТАСС.

Ремонт крейсера в доке будет продолжаться до середины мая, добавил источник. Им займется компания "Ремкор".

Другой собеседник агентства отмечал, что "полное восстановление технической готовности крейсера планируется в июле". "Затем экипаж крейсера сдаст курсовые задачи в Черном море, и в августе корабль должен отправиться в дальний поход в Средиземное море", – говорил собеседник.

В Мурманске произошел 12 декабря пожар на крейсере "Адмирал Кузнецов". Причиной оказалась искра от сварки, которая попала в трюм, где находились остатки мазута. Погибли два человека.

Президент "Объединенной судостроительной корпорации" Алексей Рахманов сообщил, что единственный авианосец ВМФ России "Адмирал Кузнецов" не получил критических повреждений в результате пожара, на сроки и бюджет ремонта это не повлияет.

Алексей Дегтярев