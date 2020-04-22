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ЦАМТО

На вооружение военной полиции ЮВО поступили комплекты индивидуальной защиты "Черепаха"

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Комплект индивидуальной защиты "Черепаха"
Комплект индивидуальной защиты "Черепаха".
Источник изображения: МО РФ

ЦАМТО, 21 апреля. На вооружение военной полиции Южного военного округа в Ставрополе поступили комплекты индивидуальной защиты нового поколения "Черепаха".

Свыше 20 комплектов, состоящих из легкосплавных щитов со световым оборудованием, защитных комплектов щитков "Черепаха" и облегченных шлемов с тонированными стеклами поступили на базу комендатуры второго разряда Ставропольского гарнизона.

Средства индивидуальной защиты предназначены для обеспечения безопасности военнослужащих при проведении рейдовых занятий и патрулирования местности.

Комплект позволяет защитить от колюще-режущих предметов 85% тела военнослужащего, а комплекс бронепластин "Ратник-2" – от огнестрельного оружия.

Всего к лету на оснащение военных полицейских поступит свыше 30 данных комплектов, а также автомобиль повышенной проходимости УАЗ-396221, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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Страны
Польша
Продукция
Ратник БЭВ
Компании
ВПВС РФ
Минoбороны РФ
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