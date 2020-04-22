На вооружение военной полиции ЮВО поступили комплекты индивидуальной защиты "Черепаха"

ЦАМТО, 21 апреля. На вооружение военной полиции Южного военного округа в Ставрополе поступили комплекты индивидуальной защиты нового поколения "Черепаха".

Свыше 20 комплектов, состоящих из легкосплавных щитов со световым оборудованием, защитных комплектов щитков "Черепаха" и облегченных шлемов с тонированными стеклами поступили на базу комендатуры второго разряда Ставропольского гарнизона.

Средства индивидуальной защиты предназначены для обеспечения безопасности военнослужащих при проведении рейдовых занятий и патрулирования местности.

Комплект позволяет защитить от колюще-режущих предметов 85% тела военнослужащего, а комплекс бронепластин "Ратник-2" – от огнестрельного оружия.

Всего к лету на оснащение военных полицейских поступит свыше 30 данных комплектов, а также автомобиль повышенной проходимости УАЗ-396221, сообщает пресс-служба Южного военного округа.