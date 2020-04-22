Минобороны Германии подтвердило решение о приобретении 45 самолетов F/A-18E/F и EA-18G

ЦАМТО, 21 апреля. Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр официально подтвердила решение о приобретении 45 истребителей F/A-18E/F "Супер Хорнет" и самолетов радиоэлектронной борьбы EA-18G "Гроулер" компании Boeing.

Как сообщает еженедельник Der Spiegel, глава военного ведомства Германии 16 апреля отправила по электронной почте министру обороны США Марку Эсперу соответствующее письмо-обязательство, подтвердив, таким образом, планы по приобретению американской военной авиатехники.

Der Spiegel также сообщает, что Аннегрет Крамп-Карренбауэр, член консервативной партии ХДС, проигнорировала возражения партии СДПГ, партнера ХДС в правящей коалиции, относительно покупки истребителей компании Boeing. Это, по оценке Der Spiegel, приведет к серьезной конфронтации между двумя крупнейшими партиями.

Отмечается, что обязательство немецкого министра по закупке F/A-18E/F и EA-18G не закрывает вопрос закупки, поскольку окончательное решение остается за Бундестагом, которое необходимо для утверждения финансирования каждого оборонного приобретения на сумму более 25 млн. евро. С точки зрения СДПГ, решение Аннегрет Крамп-Карренбауэр отправить электронное письмо с подтверждением заказа своему коллеге Марку Эсперу является "явной провокацией" (СДПГ выступает против предоставления такого крупного оружейного контракта американской фирме).

Как уже сообщал ЦАМТО, месяц назад ВВС Германии в рамках программы замены истребителей "Торнадо" приняли решение приобрести до 90 истребителей "Тайфун" консорциума "Еврофайтер, 30 F/A-18E/F "Супер Хорнет" и 15 самолетов радиоэлектронной борьбы EA-18G "Гроулер".

Самолеты F/A-18E/F "Супер Хорнет" американского производства Берлин вынужден приобрести в связи с требованием НАТО иметь в наличии авиационную платформу, способную нести боеприпас B61 с ядерной БЧ. Самолеты РЭБ EA-18G "Гроулер" заменят "Торнадо" ECR, выполняющие аналогичную функцию.

В конце прошлого года газета Suddeutsche Zeitung сообщила, что в рамках тендера американский многофункциональный истребитель F/A-18 компании Boeing опережает "Тайфун" европейского консорциума Airbus. Этот вывод был сделан после того, как ВВС Германии получили информацию от Пентагона о времени, необходимом для сертификации истребителей "Тайфун" для их оснащения ядерным оружием – от 3 до 5 лет.

Как тогда сообщалось, немецкое правительство объявит победителя тендера (F/A-18 или "Тайфун") в начале следующего года (2020 года). В январе 2019 года МО Германии исключило истребитель пятого поколения F-35 из тендерной гонки под давлением лобби европейского ОПК, который твердо намерен завершить разработку собственного истребителя следующего поколения.

Несмотря на выбор F/A-18E/F "Супер Хорнет", на текущий момент применение B61 сертифицировано только на версии F/A-18A/B "Хорнет". Таким образом, на сертификацию применения ядерного боеприпаса для версии F/A-18E/F "Супер Хорнет" также понадобится некоторое время. Отмечается, что сертификация на соответствие требованиям применения B61 для ВВС Германии идет в соответствии с графиком.

Известно, хотя это официально не подтверждено, что 20 американских термоядерных бомб B61 должны храниться на авиабазе "Бюхель" в районе Эйфеля и, в случае войны, могут быть установлены на немецких "Торнадо", которые теперь заменяются на более современные машины.