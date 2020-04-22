Турецкие истребители F-16 были заметили в небе Ливии

Военный конфликт в Ливии может перейти в новую более опасную фазу. Об этом свидетельствуют недавние совместные маневры турецких ВВС и ВМС. Как сообщает Libya Review, ссылаясь на греческие источники, по меньшей мере шестнадцать самолетов F-16 вторглись в конце минувшей недели в воздушное пространство Ливии.

A Turkish F-16 fighter plane flies past a Turkish frigate in the Eastern Mediterranean. pic.twitter.com/6uA52hQIfU — Ali Özkök (@Ozkok_A) April 19, 2020

В Сети появились фотографии участвовавших в этих демонстрационных действиях крылатых машин. Также появилось видео скоростного прохода истребителя на низкой высоте возле фрегата, находящегося на боевом дежурстве в море в районе Триполи.

Также были задействованы летающие танкеры KC-135R, которые осуществляли дозаправку самолетов, выполняющих задания на значительном удалении от своей территории. В небе также барражировал самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-7T.

Turkish air force carried out with the navy joint drills in the EastMed. pic.twitter.com/DphIbpGpBh — Ali Özkök (@Ozkok_A) April 17, 2020

Несколько самолетов ВВС Турции нарушили воздушное пространство Греции и были перехвачены истребителями этого государства.

По мнению военных экспертов, в последние месяцы турецкое руководство много сделало для того, чтобы переломить ситуацию в пользу поддерживаемого ими Правительства национального согласия (ПНС). Для этого в страну были переброшены из Сирии боевики незаконных вооруженных формирований, которые принимают активное участие в боях с Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Хафтара.

Сообщалось также о доставке бронеавтомобилей, танков, самоходных артиллерийских установок Т-155 Firtinа, комплексов противовоздушной обороны, в том числе американских MIM-23 Hawk. Эта техника, как и ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2, Anka-S обслуживаются турецкими специалистами.

Алексей Моисеев