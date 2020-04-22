Улетел от ракеты: уход Ту-95МС из-под удара показали на видео

В Амурской области дальняя авиация отработала вывод техники из-под удара противника и перелет на оперативные аэродромы.

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 и стратегические ракетоносцы Ту-95 в минимальные сроки подготовили к полету, самолеты вереницей проследовали на взлет и поднялись в небо. В ВВС США подобный маневр называют "слоновьей прогулкой".

- Экипажи отработали новые и эффективные приемы боевого применения по целям, изображающим различные объекты противника, - рассказали в Минобороны РФ.

Пока ракетоносцы были в небе, на земле тренировались подразделения обеспечения: они отработали восстановление аэродромного покрытия после удара противника и подготовку авиатехники к повторному вылету.

Наблюдавший за учением командующий дальней авиацией ВКС РФ генерал-лейтенант Сергей Колыбаш хорошо оценил работу авиаторов:

- Руководящий, летный, инженерно-технический состав и обеспечивающий персонал показали свою выучку, выполнили все поставленные задачи, - сказал генерал.

Антон Валагин