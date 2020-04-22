Войти
Российская газета

Улетел от ракеты: уход Ту-95МС из-под удара показали на видео

218
0
0

В Амурской области дальняя авиация отработала вывод техники из-под удара противника и перелет на оперативные аэродромы.

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 и стратегические ракетоносцы Ту-95 в минимальные сроки подготовили к полету, самолеты вереницей проследовали на взлет и поднялись в небо. В ВВС США подобный маневр называют "слоновьей прогулкой".

- Экипажи отработали новые и эффективные приемы боевого применения по целям, изображающим различные объекты противника, - рассказали в Минобороны РФ.

Пока ракетоносцы были в небе, на земле тренировались подразделения обеспечения: они отработали восстановление аэродромного покрытия после удара противника и подготовку авиатехники к повторному вылету.

Наблюдавший за учением командующий дальней авиацией ВКС РФ генерал-лейтенант Сергей Колыбаш хорошо оценил работу авиаторов:

- Руководящий, летный, инженерно-технический состав и обеспечивающий персонал показали свою выучку, выполнили все поставленные задачи, - сказал генерал.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Ту-22М
Ту-95
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
01.10.2018
Боевое крещение Сирией. О каком российском оружии узнал весь мир
28.09.2016
Хроника пикирующих бомбардировщиков
28.12.2015
10 главных событий 2015 года
22.04.2013
Государственному центру подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России – 60 лет
05.10.2012
ВВС России займется уничтожением авианосцев
20.08.2012
В штопоре
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.04 04:50
  • 20
"Роскосмос" с лета начнет поставку аппаратов ИВЛ в российские больницы
  • 22.04 04:47
  • 4
Северный флот в 2021 году получит дизельную подлодку, оснащённую "Калибрами" - командующий СФ Моисеев
  • 22.04 02:21
  • 1
Эксперт оценил перспективы создания электрических самолетов в России
  • 22.04 01:58
  • 1
В бой идут черноморские старики: «ветеран» флота возвращается в строй
  • 22.04 01:08
  • 1
The Drive (США): правительство РФ заявило, что направило новые танки Т-14 в Сирию для проведения боевых испытаний
  • 22.04 01:03
  • 1
Не сварилось: куда исчезли 2 млрд рублей на строительство ракет «Ангара»
  • 22.04 00:58
  • 1
Ударные дроны: РФ отстает даже от Ирана
  • 21.04 22:29
  • 3
Комментарии американских читателей: увидели русский самолет — и сразу заиками сделались (Fox News, США)
  • 21.04 22:22
  • 2
Татарстан получит 80% наследия чемпионата WorldSkills-2019
  • 21.04 21:39
  • 2
В НПО Лавочкина предложили технические решения для посадки аппарата на межзвездные объекты
  • 21.04 21:30
  • 620
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 21.04 20:16
  • 5
Противники мнимые и реальные
  • 21.04 20:10
  • 169
Корабль SpaceX лопнул
  • 21.04 18:50
  • 4
Почему ВМФ отказался строить суперэсминцы
  • 21.04 17:48
  • 23
Российский танк на базе перспективной БМП "Драгун" мы вряд ли увидим скоро