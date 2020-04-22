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Военное обозрение

В Ленинградской области запущено производство судовых двигателей

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Источник изображения: https://freshexpo.ru/company/

В Ленинградской области запущено производство судовых двигателей и систем управления. Новое предприятие открыто компанией "Морские пропульсивные системы" (МПС), сообщает пресс-служба областного правительства.

Согласно сообщению, новое производство расположено в промышленной зоне "Федоровское". Предприятие будет выпускать судовые двигатели, компрессорные установки, дизель-генераторы и системы управления для кораблей и судов российского Военно-морского флота. На первом этапе объем инвестиций в новое производство определен в 1 млрд. рублей, в дальнейшем планируется расширение.

К сожалению, в сообщении не говорится о конкретной номенклатуре планируемых к выпуску судовых двигателей и остальной продукции.

На официальной странице ООО "Морские пропульсивные системы" говорится, что компания создана в Санкт-Петербурге в 2005 году.

"МПС" предлагает полный спектр услуг, включая производство и поставку судового оборудования, ввод в эксплуатацию, гарантийное и послегарантийное обслуживание (...)

- говорится на сайте компании.

Уточним, что кроме отечественного оборудования собственного производства, "МПС" поставляет судовое оборудование зарубежных производителей, в том числе: Бельгии, Норвегии, Германии, Франции, Великобритании, Испании и Финляндии.

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Страны
Бельгия
Великобритания
Германия
Испания
Норвегия
Россия
Финляндия
Франция
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