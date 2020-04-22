Эрдоган пригрозил «дать отпор» Дамаску в провинции Идлиб

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Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил официальный Дамаск в "усилении агрессии" в сирийской провинции Идлиб и пригрозил "ответными мерами". Об этом пишут турецкие СМИ.

По словам Эрдогана, правительственная армия Сирии "усилила агрессию" в Идлибе. В ответ на это Турция "даст отпор", но при этом сохранит приверженность достигнутым в начале марта этого года договоренностям с Россией по урегулированию ситуации в провинции и прекращению огня.

Режим усилил агрессию в Идлибе. Если режим продолжит поступать подобным образом, то он заплатит за это очень серьезными потерями

- заявил турецкий лидер, добавив, что "не намерен терпеть действия сомнительных организаций", совершающих провокации и нарушающих режим прекращения огня.

В свою очередь, президент Сирии Башар Асад обвинил Эрдогана в посягательстве на сирийский суверенитет. По его словам, Турция оккупировала северные регионы Сирии и нарастила там количество наблюдательных пунктов, которые на самом деле являются военными базами.

На этом фоне сирийские СМИ сообщают о нанесении правительственными войсками нанесения удара по позициям террористов из запрещенной в России группировки "Джебхат ан-Нусра". По имеющимся данным, ракетно-артиллерийскому удару подверглись позиции террористов в окрестностях города Афис в провинции Идлиб. Кроме того, сирийская артиллерия нанесла удар по базам боевиков из "Туркестанской исламской партии", в которую преимущественно входят наемники-уйгуры.