Huntington Ingalls Industries получила заказ на строительство ДВКД LPD-31 для ВМС США

ЦАМТО, 21 апреля. Huntington Ingalls Industries объявила о подписании ее подразделением Ingalls Shipbuilding дополнительного контракта стоимостью 1,508 млрд. долл. на разработку рабочего проекта и строительство ДВКД LPD-31.

Этот ДВКД станет 15-м судном класса "Сан-Антонио" и вторым в версии Flight II.

Работы будут выполнены на предприятиях в Паскагуле (шт.Миссисипи, 82%), Крозет (шт.Вирджиния, 3%), Белойт (шт.Висконсин, 2%), Нью-Орлеане (шт.Луизиана, 2%), а также других производственных площадках на территории США. Выполнение контракта должно быть завершено в феврале 2027 года. Строительство будет осуществляться Ingalls Shipbuilding с привлечением более 600 производителей и поставщиков из 39 штатов, включая 387 малых предприятий.

Как сообщал ЦАМТО, реализация программы строительства ДВКД класса "Сан-Антонио" началась в 1993 году и первоначально предусматривала поставку ВМС США 11 кораблей, которые должны заменить устаревшие транспорты класса LPD-4, LSD-36, LKA-113 и LST-1179. Позднее решено было разместить заказы на постройку еще двух ДВКД класса "Сан-Антонио" (LPD-28 "Форт Лодердейл" и LPD-29 ""Ричард М МакКул младший"").

В марте 2019 года Ingalls Shipbuilding заключила с ВМС США контракт на разработку рабочего проекта и постройку ДВКД LPD-30 "Харрисбург", который является первым судном класса "Сан-Антонио" версии Flight II. Стоимость этого соглашения составила 1,47 млрд. долл.

Головной корабль серии был передан ВМС США в 2005 году. К настоящему времени на вооружение ВМС США приняты 11 ДВКД: "Сан-Антонио" (LPD-17), "Нью-Орлеан" (LPD-18), "Меса Верде" (LPD-19), "Грин Бей" (LPD-20), "Нью-Йорк" (LPD-21), "Сан-Диего" (LPD-22), "Анкоридж" (LPD-23), "Арлингтон" (LPD-24), "Сомерсет" (LPD-25), "Джон П.Мурта" (LPD-26) и "Портленд" (LPD-27). Еще три ДВКД находятся в стадии строительства.