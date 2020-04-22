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ЦАМТО

В ФПИ оценили перспективы замены солдат боевыми роботами

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Робототехнический комплекс "Кунгас".
Робототехнический комплекс "Кунгас".
Источник изображения: Стоп-кадр видео ТРК ВС РФ "Звезда"

ЦАМТО, 21 апреля. Роботы постепенно заменят солдат на поле боя, это произойдет во всех армиях мира, если они не хотят жертвовать своими военнослужащими, заявил в интервью "РИА Новости" глава Научно-технического совета ФПИ, заместитель генерального директора Фонда Виталий Давыдов.

"Ни мы, ни другие страны никуда не денемся от использования боевых роботов, если не хотим, чтобы люди продолжали гибнуть на поле боя. Живых бойцов постепенно начнут вытеснять их робототехнические "собратья", которые могут действовать быстрее, точнее и избирательнее людей", – цитирует "РИА Новости" В.Давыдова.

Однако он уточнил, что для того, чтобы фантастические фильмы о войне роботов с людьми не стали реальностью, ставить задачу и контролировать действия роботов должен человек.

Как напоминает агентство, ФПИ был создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности России. Деятельность ведется по трем основным направлениям: химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре фонда был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники.

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