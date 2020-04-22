Разработка и испытания боевого робота "Маркер" завершатся в 2021 году

ЦАМТО, 21 апреля. Разработка и испытания российской роботизированной боевой платформы "Маркер" завершатся в следующем году, сообщил в интервью "РИА Новости" глава Научно-технического совета ФПИ, заместитель генерального директора Фонда Виталий Давыдов.

В рамках проекта запланировано создание демонстратора в составе пяти робототехнических платформ, оснащенных модулями полезных нагрузок.

"Предусмотрено, что в качестве полезной нагрузки указанных модулей могут выступать в различной комплектации стрелковое оружие (пулемет), гранатомет, в том числе автоматический, кассеты запуска беспилотных летательных аппаратов и барражирующих боеприпасов", – цитирует "РИА Новости" В.Давыдова.

По его словам, вопрос о принятии робота на вооружение не зависит от ФПИ. "Мы отрабатываем новые технологии и доказываем возможность создания на их основе перспективных образцов вооружения и военной техники. Принятие решений о разработке на базе результатов, полученных фондом, конкретных изделий является прерогативой соответствующих госзаказчиков", – сказал В.Давыдов в интервью "РИА Новости".

Именно поэтому, отметил он, при реализации проектов фонд тесно взаимодействует с Минобороны, Минпромторгом, ФСБ, Росгвардией, МЧС и другими заинтересованными ведомствами, которые внимательно следят за полученными результатами.

Проект реализует компания "Андроидная техника" совместно с Фондом перспективных исследований. Работы стартовали в марте 2018 года. По состоянию на осень прошлого года были созданы две гусеничные платформы, оснащенные унифицированным модулем полезной нагрузки и модулем кассетного запуска беспилотников.

На модуль полезной нагрузки можно установить сразу два комплекса вооружений, которые могут применяться независимо друг от друга. Модуль с БЛА обеспечивает запуск в автономном режиме многочисленной группы беспилотных летательных аппаратов, каждый из которых может выполнять задачи как в составе группы, так и индивидуально, передает "РИА Новости".