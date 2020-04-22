Минпромторг опубликовал список из 246 системообразующих предприятий России

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246 российских предприятий признаны системообразующими. Они относятся к 15 различным отраслям промышленности, в том числе к авиастроительной, радиоэлектронной, судостроительной и оборонной.

Перечень был опубликован вчера на сайте Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

Он был утвержден 17 апреля на заседании Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики.

В частности, туда вошли концерн «Калашников», «Уралвагонзавод», ООО «Звезда», АО «Тяжмаш», концерн «Автоматика», АО «РТИ», концерн «Алмаз-Антей», АО «Вертолеты России», «Объединенная авиастроительная компания», АО «АвтоВАЗ», ПАО «КамАЗ» и ряд других известных российских компаний.

В дальнейшем в перечень могут быть добавлены и другие предприятия, соответствующие установленным критериям.

На этой неделе планируется составить список системообразующих предприятий еще по 10 отраслям, среди которых будет металлургия, медицинская промышленность.

Предприятиям из перечня будет оказана максимальная государственная поддержка. Регулярный мониторинг ситуации на этих производствах позволит своевременно выявлять проблемы и должным образом их решать.