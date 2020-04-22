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Интерфакс-АВН

Москва ожидает выхода США из Договора по открытому небу - Лавров

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Ту-214ОН (Открытое небо)
Самолёт авиационного наблюдения Ту-214ОН («Открытое небо»).
Источник изображения: http://cdn-www.airliners.net/

Реакция РФ будет зависеть от действий членов НАТО

Москва. 21 апреля. ИНТЕРФАКС - В Москве считают, что США приняли решение о выходе из Договора по открытому небу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Эксперты, которые следят за развитием ситуации, считают, что в Вашингтоне решение уже принято. Мы полагаем, что в этих оценках есть существенная доля правды, мы такие же выводы примерно делаем, исходя из наших контактов и с американцами, и с другими членами НАТО, другими участниками Договора об открытом небе", - сказал Лавров, выступая по видеоконференции в фонде публичной дипломатии имени А.М.Горчакова.

Он отметил, что реакция РФ "на готовящееся или потенциальное, эвентуальное решение Вашингтона будет зависеть от того, как это решение будет сформулировано, что оно конкретно будет означать".

"И, конечно же, мы будем смотреть на то, последует ли кто-то из натовских союзников за Вашингтоном", - сказал министр.

По словам Лаврова, "от этого будет зависеть вот та самая добавленная стоимость, которую сейчас Договор имеет, но насколько она будет сохраняться в свете американских планов, мы должны будем просто посмотреть".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
NATO
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