Итальянская армия обновит лёгкие вертолёты

Итальянский вертолёт AW169 набирает популярность. 19 апреля пресс-служба Минобороны Италии сообщила о том, что компания Leonardo Helicopters получила контракт на поставку 15 новых вертолётов AW169MA.

Контракт стоимостью €337 млн включает в себя завершение НИОКР по созданию модификации AW169MA, поставку 15 вертолётов, а также техническую поддержку и обучение персонала сроком на 9 лет. Кроме того, в контракте прописан опцион ещё на 4 года обслуживания. Поставки должны быть завершены в 2023 году.

Рендер вертолёта AW169MA Источник изображения: difesa.it

Коммерческий вертолёт AW169 производится итальянской компанией Leonardo Helicopters с 2015 года. Вертолёты модификации AW169M уже заказаны аргентинской жандармерией и итальянской Финансовой гвардией. Армейская модификация AW169MA с увеличенной взлётной массой будет оснащаться различным вооружением и разведывательными модулями.