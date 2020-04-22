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WarSpot

Итальянская армия обновит лёгкие вертолёты

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Итальянский вертолёт AW169 набирает популярность. 19 апреля пресс-служба Минобороны Италии сообщила о том, что компания Leonardo Helicopters получила контракт на поставку 15 новых вертолётов AW169MA.

Контракт стоимостью €337 млн включает в себя завершение НИОКР по созданию модификации AW169MA, поставку 15 вертолётов, а также техническую поддержку и обучение персонала сроком на 9 лет. Кроме того, в контракте прописан опцион ещё на 4 года обслуживания. Поставки должны быть завершены в 2023 году.

Рендер вертолёта AW169MA

Источник изображения: difesa.it

Коммерческий вертолёт AW169 производится итальянской компанией Leonardo Helicopters с 2015 года. Вертолёты модификации AW169M уже заказаны аргентинской жандармерией и итальянской Финансовой гвардией. Армейская модификация AW169MA с увеличенной взлётной массой будет оснащаться различным вооружением и разведывательными модулями.

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  • В новости упоминаются
Страны
Аргентина
Италия
Компании
Leonardo
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