Названы сроки завершения создания боевого робота «Маркер»

Разработка и испытания российской роботизированной боевой платформы «Маркер» завершатся в следующем году, рассказал глава Научно-технического совета Фонда перспективных исследований, заместитель гендиректора Фонда Виталий Давыдов.

"Проект должен быть завершен в 2021 году", – передает РИА "Новости" слова Давыдова.

В рамках проекта запланировано создание демонстратора в составе пяти робототехнических платформ, оснащенных модулями полезных нагрузок.

"Предусмотрено, что в качестве полезной нагрузки указанных модулей могут выступать в различной комплектации стрелковое оружие (пулемет), гранатомет, в том числе автоматический, кассеты запуска беспилотных летательных аппаратов и барражирующих боеприпасов", – пояснил он.

По его словам, вопрос о принятии робота на вооружение не зависит от ФПИ.

"Мы отрабатываем новые технологии и доказываем возможность создания на их основе перспективных образцов вооружения и военной техники. Принятие решений о разработке на базе результатов, полученных фондом, конкретных изделий является прерогативой соответствующих госзаказчиков", – сказал Давыдов.

Именно поэтому, отметил он, при реализации проектов фонд тесно взаимодействует с Минобороны, Минпромторгом, ФСБ, Росгвардией, МЧС и другими заинтересованными ведомствами, которые внимательно следят за полученными результатами.

В июле гендиректор Фонда перспективных исследований (ФПИ) Андрей Григорьев рассказал об испытаниях двух экспериментальных образцов новейшего боевого робота "Маркер".

Первый публичный показ экспериментального боевого робота "Маркер" состоялся 17 октября на Магнитогорском испытательном полигоне робототехнических систем и комплексов.

Дмитрий Зубарев