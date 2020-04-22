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ЦАМТО

В Военной академии РВСН имени Петра Великого внедряются интерактивные формы обучения

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Образцы баллистических ракет первого поколения в учебно-научном центре Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого
Образцы баллистических ракет первого поколения в учебно-научном центре Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого.
Источник изображения: © РИА Новости / Валерий Мельников

ЦАМТО, 21 апреля. В систему подготовки военных специалистов РВСН внедряются информационные системы с широкими мультимедийными возможностями, 3-D моделированием и электронным документооборотом.

Это позволяет преподавателям и курсантам выйти на качественно новый уровень подготовки и освоения учебного материала.

Самоподготовка курсантов проходит с использованием перспективных тренажерных систем и симуляторов, различных интерактивных сервисов и мультимедийных программ на современной компьютерной технике. Каждый курсант в процессе обучения использует портативные компьютеры (планшеты) с методическими рекомендациями по освоению учебных программ и уникальной электронной библиотекой, что позволяет использовать часы самостоятельной подготовки с максимальной пользой, сообщает Группа информационного обеспечения РВСН.

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