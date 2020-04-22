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ЦАМТО

Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО впервые апробировали автоматы АК-12 на учениях в Нижегородской области

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Ак-12
Ак-12.
Источник изображения: МО РФ

ЦАМТО, 21 апреля. Впервые военнослужащие Ельнинской мотострелковой дивизии гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа испытали новые автоматы Калашникова АК-12 на учениях в Нижегородской области.

Проверку в условиях современного общевойскового боя прошли мотострелковые подразделения в ходе полкового тактического учения на базе учебного центра боевой подготовки Западного военного округа на полигоне Мулино.

Военнослужащие отметили ощутимые результаты внесенных конструктивных изменений. В частности, это меньшая отдача, удобство тактического передвижения на поле боя за счет регулируемого приклада и тактического ремня, возможность вести малошумную стрельбу при помощи съемного высокоэффективного дульного тормоза-компенсатора, защита ствола от внешних нагрузок, возможность установки навесного оборудования на планку Пикатинни.

"В ходе проведения полковых тактических учений высокую оценку поражения целей, имитирующих живую силу противника, получили подразделения, вооруженные новыми автоматами АК-12", – отметили в составе комиссии штаба Западного военного округа.

Во время общевойскового боя военнослужащие поражали цели на расстоянии от 150 до 400 м, сообщает пресс-служба ЗВО.

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