Зачем в армию вернули "атомных" монстров холодной войны?

Дмитрий Литовкин — о "Пионах " и "Тюльпанах", которые можно использовать для ядерной бомбардировки

Чрез два года ударный потенциал артиллерии Сухопутных войск России возрастет кратно - на вооружение возвращаются самые страшные и разрушительные пушки и минометы времен холодной войны: 203-мм самоходное оружие 2С7М "Малка" и 240-мм самоходный миномет 2С4 "Тюльпан". Их специально создавали для стрельбы ядерными фугасами. Именно они подчеркивали мощь советской армии на границе с Западной Германией, сдерживая НАТО от планов нападения на СССР. В 1990-х на волне разрядки и демократизации их спрятали далеко за Уральским хребтом, где, по мнению западных военачальников, они, судя по всему, должны были почить в бозе от старости. Но случилось иначе.

Самоходный миномет 2С4 "Тюльпан" Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Близкие контакты

"Тюльпаны" и "Пионы" (как называлась "Малка" до модернизации) попали под действие договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Его подписали 19 ноября 1990 года 16 государств НАТО и шесть стран Организации Варшавского договора (ОВД). Москва согласилась, что в условиях международной разрядки и демократизации такое оружие должно быть убрано с позиций и отправлено на длительное хранение. На тот момент документ преследовал благую цель установить безопасный баланс сил в Европе с помощью сокращения вооружения и техники, а также личного состава воинских подразделений. Точно так же, как это предусматривал и российско-американский договор о стратегических вооружениях СНВ-1. Для каждого блока были установлены максимальные уровни вооружений и техники: 20 тыс. танков, 30 тыс. боевых бронированных машин, 20 тыс. артиллерийских систем, 6,8 тыс. боевых самолетов и 2 тыс. ударных вертолетов.

Впрочем, в Брюсселе и Вашингтоне смотрели на уступки Москвы не столько как на желание мирно существовать и интегрироваться в мировое сообщество, сколько на слабость. Западные политики расценивали ситуацию как победу в холодной войне и рассчитывали на репарации. Ими, по сути, стало расширение Североатлантического альянса за счет вышедших из-под коммунистической опеки стран Восточной Европы и бывшего СССР. В результате новые члены альянса - Польша и страны Балтии - создали так называемую серую зону ДОВСЕ. Их территория, по существу, не подпадала под действие договора, так как на момент его подписания входила в переставшие существовать военный блок и страну.

Это позволило НАТО бесконтрольно размещать на их территории вооружение и технику, а также наращивать воинские контингенты. Варшава предложила свою территорию под создание американских военных баз, пунктов материально-технического обеспечения НАТО, а также строительство объекты НПРО США. А в Прибалтике был создан целый оперативно-тактический район, который в рамках ротации воинских подразделений находится под юрисдикцией Вашингтона, Лондона, Варшавы и прочих членов Североатлантического альянса.

Москву это не могло устраивать. Россия неоднократно предлагала урегулировать вопрос подписанием поправок в ДОВСЕ. О неприемлемости сложившейся ситуации в феврале 2007 года на конференции по безопасности в Мюнхене заявил Владимир Путин. Он сказал, что, если нас не услышат, Россия начнет действовать. Не услышали, и в июле своим указом он приостановил соблюдение положений Договора об обычных вооруженных силах в Европе.

Беглый огонь

Через десять лет показательным событием неожиданно стали стратегические учения "Запад-2017". Минобороны собрало целый самолет иностранных журналистов и доставило их в Ленинградскую область. Казалось бы - рутинное мероприятие в рамках военно-политического пиара и демонстрации открытости военного ведомства. Ее специально подчеркивало присутствие на полигоне военных атташе из разных стран, в том числе членов Североатлантического альянса. За ходом учений лично наблюдал Верховный главнокомандующий, президент Владимир Путин. Это должно было бы насторожить.

После не самой удачной кампании 2008 года в Южной Осетии кто бы мог подумать, что Россия способна на что-то столь масштабное. А тут на "противника" со всей пролетарской ненавистью Генштаб "обрушил" 12,7 тыс. военнослужащих (в том числе примерно 10 тыс. - на территории Белоруссии), 680 единиц боевой техники. При этом самой современной: танки Т-90М "Прорыв", реактивные Т-80БВМ, машины поддержки бронетехники "Терминатор", реактивные системы залпового огня "Смерч" и ТОС-1 "Буратино", оперативно-тактические комплексы "Точка" и "Искандер", а также ударные вертолеты Ми-28Н и Ка-52. С воздуха группировку сил прикрывали ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С". Помощь в работе им оказывали инженерные подразделения, выставившие аэрозольную завесу, а также новейшие комплексы радиоэлектронного противодействия "Красуха". И словно вишенка на торте - финальный удар по противнику "атомного" "Пиона".

Самоходная артиллерийская установка 2С7М "Малка" - модернизированный вариант орудия 2С7 "Пион". Обновлять арсенал этого оружия "Уралтрансмаш" начал три года назад. Сначала ремонтные бригады работали в войсках. Специалисты проводили проверку сохранности стволов и основных агрегатов машин, находившихся на консервации. Одновременно на предприятии начался ремонт и модернизация "атомных" "Тюльпанов". Скорее всего, именно на них и проверили необходимость более глубокого апгрейда самых мощных в мире пушек.

Самоходная пушка "Пион", 1996 год Источник изображения: © Саяпин Владимир/ТАСС

Генеральный директор АО "Уралтрансмаш" (входит в Ростех) Дмитрий Семизоров заявил, что "в рамках гособоронзаказа на 2020-2022 годы началась поставка модернизированных орудий". "Малка" прошла полный цикл испытаний, в том числе пробеговых и стрельбовых, в ходе которых проверялись характеристики подвижности, износоустойчивости ходовой части, силовой установки и трансмиссии, а также надежность механизмов заряжания и управления огнем, прочность пушки 2А44. Обновленная техника получила новую ходовую часть и электронику, в результате чего серьезно повышены ее тактико-технические характеристики", - уточнил специалист.

В боекомплект пушки входят выстрелы с переменными зарядами. Основными из них считаются осколочно-фугасный и активно-реактивный снаряд. Вес первого равен 110 кг, в нем имеется 17,8 кг взрывчатого вещества. Максимальная дальность стрельбы - 37,5 км. Второй весит 103 кг, в нем содержится 13,8 кг взрывчатого вещества, зато дальность поражения целей составляет 47,5 км. Кроме них к пушке были разработаны бетонобойный, ядерный и химический боеприпасы. Все это позволяет орудию поражать как высокозащищенные цели типа бункер, так и площадные: аэродромы, базы хранения, скопление военной техники и живой силы противника.

Несмотря на свою сокрушительную мощь, "Малка" применялась исключительно в ходе учений. В 2008 году ее использовали грузинские военные в ходе войны в Южной Осетии. Но какого-то успеха достичь не смогли. Российская армия быстро наступала, из-за чего шесть машин были брошены отступающими грузинскими войсками.

Всего за 16 лет серийного производства было выпущено более 500 единиц 2С7 различных модификаций.

Проекция силы

Возвращение самых мощных пушек и минометов в строй - весьма тревожный сигнал. Это свидетельство того, что в дипломатическом плане Москва и Вашингтон не видят точек соприкосновения, не идут на компромиссы и перешли от слов к игре мускулами. В этом плане 203-мм самоходка "Малка" и 240-мм миномет "Тюльпан", американская "Атомная Эни" (Atomic Annie) - лучшие средства запугивания. В отличие от стратегического ядерного оружия, тактическое никак не контролируется. А американская доктрина сдерживания России "малой мощностью" допускает использование таких зарядов на ограниченных театрах военных действий.

Буксируемая 280-мм пушка ядерной артиллерии США "Атомная Энни", 1953 год Источник изображения: © Galerie Bilderwelt/Getty Images

Именно поэтому Северо-Западный военный округ сегодня - один из самых оснащенных вооружением и техникой в нашей армии. В его составе была возрождена танковая армия, и ее части размещены на территории пяти российских регионов. Командующий объединением генерал-лейтенант Сергей Кисель буквально на днях рассказал, что его части стали получать модернизированные танки Т-90М "Прорыв". Нетрудно предположить, что именно с ЗВО начнется перевооружение армии и на новые Т-14 "Армата" и тяжелые БМП Т-15 с 57-мм боевым модулем.

В Ленинградской и Калининградской областях развернуты оперативно-тактические комплексы "Искандер-М". Береговые части Балтийского флота получили противокорабельные ракетные комплексы "Бал" и "Бастион". Первые имеют в своем составе крылатые ракеты Х-35, вторые - сверхзвуковые "Ониксы". В составе флота теперь есть и корабли - носители крылатых ракет большой дальности "Калибр". При дальности пуска эти машины "пробивают" всю территорию Европы. На Балтике создана мощная эшелонированная система ПВО. Небо над регионом охраняет 44-я дивизия ПВО, которую сейчас перевооружают на новейшие зенитно-ракетные комплексы С-400 "Триумф". Система способна поражать аэродинамические цели на дальности до 400 километров.

В ряду этих танков, кораблей, ракет и самолетов "атомные" "Малки" и "Тюльпаны" - в большей степени декоративные средства. Их главный козырь - применение ядерных боеприпасов. Поэтому эти системы относятся к резерву Верховного главнокомандования. Словно "ружья", висящие на стене в спектакле, с перспективой, что в финальном акте будет выстрел. Сигналом к этому для 2С7М "Малка" и 2С4 "Тюльпан", согласно российской доктрине безопасности, может быть только крупномасштабная агрессия. Их возвращение в строй в новом качестве и с повышенными боевыми характеристиками говорит о том, что такая опасность, к сожалению, по мнению руководства, существует.