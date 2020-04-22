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Российская газета

Российский "Маркер" станет носителем ударных дронов-камикадзе

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Источник изображения: Фонд перспективных исследований

Экспериментальный российский боевой робот "Маркер" может стать платформой для ударных одноразовых беспилотников. Ранее гусеничная машина испытывалась с боевым модулем, вооруженным пулеметом Калашникова и противотанковыми ракетами.

"Планируется оснастить "Маркер" беспилотными летательными аппаратами, обеспечивающими как разведку, так и уничтожение объектов противника", - заявил РИА Новости глава Научно-технического совета Фонда перспективных исследований Виталий Давыдов.

Модуль с БЛА обеспечивает запуск в автономном режиме - рой барражирующих беспилотных боеприпасов, уничтожающих цели собственным ударом. Каждый из дронов-камикадзе может выполнять задачи как в составе группы, так и индивидуально.

Напомним, что осенью прошлого года состоялась презентация гусеничной платформы "Маркер". Стрелковые испытания планировалось провести в 2020 году.



Николай Грищенко

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