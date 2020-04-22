Для китайских истребителей нового поколения J-31 выбрали окончательный вариант окраски

Источник изображения: sina.com.cn

В Китае продолжаются работы по созданию истребителя пятого поколения J-31 (он же FC31). Эта боевая машина задумывалась как вариант для оснащения будущих китайских авианосцев.

Как отмечают китайские СМИ, многие в самом Китае посчитали, что J-31 могут в итоге оказаться конкурентами для других самолётов нового поколения – J-20. Однако «это не так». Для J-31 (FC31) определена в первую очередь именно палубная «ниша». Планируется, что такие истребители смогут составить основу авиакрыла строящихся авианосцев Type002, Type003 и тех последующих, которые готовят к закладке.

Напомним, что ранее сообщалось о готовности Китая построить шесть собственных авианосцев в ближайшие годы. Один из них уже построен. Это Type001A, получивший название «Шаньдун».

Представленный истребитель нового поколения J-31 отличается обновлённым вариантом окраски. Если первые построенные и проходящие испытаний самолёты этой версии были окрашены в чёрный цвет, то теперь окраску решили окончательно изменить на серую.

Источник изображения: sina.com.cn

Ранее FC31 в сером цвете демонстрировались на авиасалонах.

Китайские специалисты отмечают, что смена окраски самолётов «свидетельствует о том, что их планируется использовать в ВМС НОАК». Официального подтверждения того, что истребителями J-31 будут вооружаться исключительно военно-морские силы Китая, на данный момент нет.

Тем временем, в Китае критикуют темпы создания самолётов J-31. Отмечено, что в течение восьми лет ни один не был поставлен на вооружение, что может свидетельствовать в том числе о наличии определённых проблем технического характера. Главная проблема, о которой говорилось ранее, связана с тягой двигателей.