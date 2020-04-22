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Интерфакс-АВН

Ракетный двигатель РД-180 доработают для использования в многоразовых ракетах

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Ракетные двигатели РД-180. Архивное фото
Ракетные двигатели РД-180. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Maxim Marmur

Москва. 21 апреля. ИНТЕРФАКС - НПО "Энергомаш" продолжит работы над двигателем РД-180, чтобы использовать его в будущих российских ракетах многоразового использования, заявил глава предприятия Игорь Арбузов.

"Есть и еще одно важное достоинство двигателя РД-180, которое обязательно должно быть применено в будущем. Наши двигатели, можно использовать до 10 раз, поэтому мы продолжим разрабатывать необходимый задел для создания многоразовых ракет", - сказал Арбузов, слова которого приводит пресс-служба "Энергомаша".

Он напомнил, что РД-180 в модернизированной версии будет применяться и в других перспективных российских ракетах.

Госкорпорацией "Роскосмос" сформирована программа создания перспективных средств выведения, ориентированная на производство новых ракет "Союз-5", "Союз-6", сверхлегкой ракеты и ракеты-носителя сверхтяжелого класса (РН СТК). Последняя будет собираться по модульному принципу: каждая часть ракеты будет являться самостоятельным летным изделием.

"Это позволит обеспечить параметры по стоимости, надежности и качеству изготовления. Двигатель РД -180, который имеет уникальную летную статистику, будет применяться на первой ступени ракеты "Союз-6", которая в перспективе может прийти на замену РН среднего класса "Союз-2", а также в центральном блоке РН СТК", - сообщил Арбузов.

Он заявил, что "Энергомаш" уже начал активные работы по адаптации РД-180 к новой версии ракеты.

"В адаптированном двигателе будет применен весь опыт, который был получен при создании РД-180 и РД-191, и даже больше. Это и повышенная защита от возгорания, новые фильтры, покрытия, самые современные материалы и технологии их обработки, новая система управления, быстродействующая система аварийной защиты, способная реагировать на проблему на более ранней стадии и мгновенно отключающая двигатели", - сообщил глава НПО "Энергомаш".

В настоящее время двигатели РД-180 используются только на американских ракетах Atlas. В мае исполнится 20 лет с момента первого пуска. За 20 лет в США поставлено 116 двигателей, состоялось 89 пусков, все они признаны успешными, что уникально для мировой космонавтики.

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Страны
Россия
США
Продукция
РД-180
РД-191
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Роскосмос
Энергомаш им. Глушко
Проекты
Союз-2 РН
Союз-5 РН
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