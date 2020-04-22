Работа над российским боевым роботом «Маркер» закончится в 2021 году

Разработка и испытание роботизированной боевой платформы «Маркер» завершатся в 2021 году. Об этом сообщил глава Научно-технического совета Фонда перспективных исследований Виталий Давыдов.

В рамках проекта планируется создание демонстратора в составе пяти платформ с различным оружием, рассказал Давыдов в интервью «РИА Новости».

Вопрос принятия «Маркера» на вооружение зависит от госзаказчиков. Фонд занимается отработкой технологий, а решение о создании на их основе перспективных образцом принимают они, объяснил глава ФПИ. Поэтому при реализации проектов фонд тесно взаимодействует с Минобороны, Минпромторгом, ФСБ, Росгвардией, МЧС и другими заинтересованными ведомствами, которые внимательно следят за полученными результатами.

Работы по проекту стартовали в марте 2018 года. Осенью 2019 года платформу представили на Магнитогорском испытательном полигоне. В ноябре того же года сообщалось, что группировки роботов, способных решать боевые задачи, могут быть созданы в России к 2025 году, и технологии взаимодействия отрабатываются на платформе «Маркер».