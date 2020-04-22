В США объяснили переброску F-35A на авиабазу «ближе к Сирии»

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В США назвали страну, в которую в начале года были переброшены два истребителя нового поколения F-35A в рамках, как сообщалось, боевой миссии. Если изначально круг стран был очерчен всей территорией Ближнего Востока, то теперь заявлено, что истребители F-35 были переброшены на авиабазу Муваффак Салти в Иордании - «ближе к Сирии».

Появилась информация и о выполнении операций американскими истребителями после их переброски. Министерство обороны США отмечает, что первые вылеты F-35A, принадлежащие 34-й экспедиционной истребительной эскадрилье, осуществили 16 февраля.

Таким образом, нужно констатировать, что США на данный момент размещают F-35 как минимум в трёх странах региона: Иордании, ОАЭ и Кувейте. По некоторым данным, местом базирования также может быть база в Бахрейне.

С какой же целью была осуществлена переброска боевых самолётов на авиабазу в Иордании? О причинах рассказывают в самих США.

По данным The Drive, такая переброска обеспечивает оперативность выполнения задач на юге Сирии. Речь идёт в том числе о так называемой «зоне американского контроля», на которую, как пишет упомянутый ресурс, «неоднократно пытались нападать поддерживаемые Россией и Ираном формирования». То есть, в США признают, что самолёты ВВС этой страны продолжают вторгаться в сирийское воздушное пространство?

При этом пока нет данных о том, наносили ли переброшенные F-35 удары по сирийской территории, начиная с февраля 2020 года. Ранее все удары по территории САР "неизвестными самолётами" в прессе обычно относили к ВВС Израиля.

Отмечено, что переброска двух F-35A «является и частью программы по отработке методов быстрого реагирования на вызовы и угрозы в регионе».

Из материала:

Опасения по поводу уязвимости существующих стационарных баз были главной движущей силой этих усилий. Они подталкивают службу к поиску идей о том, как она могла бы использовать новые аэродромы в разгар крупного конфликта.

Как следует из этого заявления, США не ищут возможности конфликт погасить, а занимаются поиском и воплощением идей на случай очередной военной эскалации в регионе.