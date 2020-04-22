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ТАСС

В Airbus сообщили о возможных сложностях по спутниковым программам при продлении пандемии

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Модель спутника Airbus OneWeb
Модель спутника Airbus OneWeb.
Источник изображения: Фото: REUTERS/Regis Duvignau

При этом в компании отметили, что пока влияние пандемии незначительно

ТАСС, 21 апреля. Сложности в поставках по спутниковым программам Европейской авиационно-космической корпорации Airbus и в связанных с космическими пусками мероприятиях могут возникнуть в случае дальнейшего распространения коронавируса. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе корпорации.

"Если кризис продолжится, могут возникнуть сложности в цепочке поставок и в последующих мероприятиях, связанных с запусками", - сказали в Airbus в ответ на вопрос, повлиял ли коронавирус как-то на сроки изготовления спутников.

В пресс-службе также отметили, что пока влияние пандемии незначительно. "Деятельность в области космических проектов имеет определяющее значение для наших клиентов, безопасности граждан и суверенитета наций. Ее невозможно приостановить, как это сделали компании из других секторов", - подчеркнули в компании.

Однако из-за коронавируса в Airbus были пересмотрены рабочие процессы, в частности отменены стратегические, технические и операционные встречи, вместо этого проводятся переговоры с помощью телекоммуникаций. "Мы внедрили модель раздельных рабочих смен, принципы социального дистанцирования, проводим более тщательную уборку помещений и продолжаем выполнять большую часть работ", - добавили в компании.

С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,3 млн человек, около 160 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 47 121 случай заражения, выздоровели 3 446 человек, умерли 405. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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Страны
Россия
Компании
Airbus
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