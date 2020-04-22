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Деловая газета "Взгляд"

Трамп потребовал от Южной Кореи увеличить плату за американское присутствие

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Иллюстрация на тему отношений США и Южной Кореи.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал Южную Корею платить больше денег за присутствие американских войск на территории республики.

"Мы просим Южную Корею платить за большой процент того, что делают военные США своим присутствием в этой стране", – приводит его слова РИА "Новости".

Трамп сообщил, что Южная Корея предлагала "определенную сумму", однако он отверг это предложение.

11 апреля СМИ со ссылкой на источники также сообщали, что Трамп отверг предложение Южной Кореи по расходам на содержание американского военного контингента на Корейском полуострове.

Американский лидер добавил, что переговоры о помощи США "в финансовом плане" с южнокорейской стороны в настоящее время ведутся с президентом республики Мун Чжэ Ином, передает ТАСС.

"Это не вопрос сокращения [численности американских войск на территории Южной Кореи], это вопрос, заключающийся в том, будут ли они вносить больший вклад в защиту собственной страны", – уточнил глава вашингтонской администрации.

В Южной Корее расквартированы более 23 тыс. военнослужащих США.

В феврале 2019 года Южная Корея согласилась увеличить расходы на содержание американских войск до 1 млрд долларов. Однако уже в ноябре Вашингтон потребовал большего увеличения платы.


Ольга Никитина

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Южная Корея
Персоны
Трамп Дональд
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