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Деловая газета "Взгляд"

Сертификация нового пистолета «Аспид» началась в России

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Представитель ЦНИИТОЧМАШ демонстрирует пробивную способность СР1М.
Представитель ЦНИИТОЧМАШ демонстрирует пробивную способность СР1М.
Источник изображения: spezinform.ru

Новый спортивный пистолет калибра 9х19 мм «Аспид» начал процедуру сертификации, сообщили в пресс-службе Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТочмаш, входит в Ростех).

"В сентябре 2019 года утверждено тактико-техническое задание на разработку пистолета. Спустя шесть месяцев, в феврале, был завершен первый этап ОКР – согласован технический проект нового спортивного пистолета. В ходе следующего этапа в ЦНИИТОЧМАШ разработали конструкторскую документацию и изготовили опытные образцы. Сейчас оружие проходит процедуру сертификации", – передает РИА "Новости" сообщение пресс-службы.

Там также сообщили, что "Аспид" получил название "9х19 спортивный самозарядный пистолет", обозначение РГ120. Пистолет разрабатывается с возможностью использования его в соревнованиях по практической стрельбе, проводимых в соответствии с правилами спортивных федераций, аккредитованных в соответствии с законодательством России.

"Оружие планируется разработать в нескольких классах, которые будет отличаться как вместимостью магазина – 18 или 22 патрона, так и использованием дополнительного оборудования", – уточнили в институте.

Гарантийный ресурс пистолета должен составить не менее 25 тыс. выстрелов. Ресурс магазина, в том числе при испытаниях в специальных условиях, – не менее 7 тыс. 500 выстрелов. Материалы и комплектующие, используемые в пистолете, позволят эксплуатировать его при температуре от минус 30 до плюс 50 градусов по Цельсию.

Сертификация "Аспида" проходит на государственной испытательной станции при ЦНИИТочмаше, где пройдут испытания образцов на прочность и безопасность. После всех необходимых по регламенту мероприятий "Аспид" будет включен в кадастр и внесен в список Международной конфедерации практической стрельбы – спортивной организации, которая координирует деятельность входящих в ее состав национальных федераций практической стрельбы.

В январе ЦНИИТОЧМАШ опубликовал видео испытаний новейшего спортивного пистолета "Аспид".

Ранее сообщалось, что Ростех начнет производство спортивного пистолета "Аспид" на базе "Удава" в 2021 году.



Дмитрий Зубарев

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Кредитование
Страны
Россия
Компании
Ростех
ЦНИИТОЧМАШ
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