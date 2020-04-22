В Турции решили отложить введение ЗРК С-400 в эксплуатацию

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Западные СМИ со ссылкой на источники в правительстве Турции сообщают о принятом Анкарой решения по поводу поставленных Россией зенитных ракетных комплексов С-400.

Reuters, в частности, сообщает, что власти Турции приняли решение отложить введение ЗРК российского производства в эксплуатацию. Неназванный турецкий чиновник, на которого ссылаются СМИ, заявляет, что причиной принятия такого решения стала вспышка коронавируса в стране.

В то же время в статье указано на то, что Турция не собирается полностью отказываться от развёртывания ЗРК С-400, как того хотят Соединённые Штаты. В Вашингтоне уже ввели определённые санкции в отношении Анкары за то, что та заключила контракт с Россией на поставку средств ПВО.

Представитель Госдепа США Морган Ортагус:

Мы не меняем своей позиции по комплексам ПВО С-400, приобретённых Турцией. И мы глубоко обеспокоены известиями о том, что Анкара не готова полностью отказаться от их развёртывания. Они продолжают предпринимать меры по введению С-400 в военную эксплуатацию.

В Турции дают понять, что сейчас принятие таких мер приостановлено, однако как только пандемия будет побеждена, военные вернутся к процессу подготовки российских комплексов к эксплуатации по защите воздушных рубежей страны.

Ранее высказывались версии о том, что Анкара может использовать С-400 для прикрытия воздушного пространства над Северным Кипром, чтобы начать активные работы по добыче углеводородов на шельфе.